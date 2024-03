Un Natale fatto a mano, 8.800 euro per i bambini ricoverati al Policlinico

Successo per l’iniziativa Un Natale fatto a mano a beneficio della Pediatria e Pediatria ad Indirizzo Onco-Ematologico del Policlinico voluto dal Centro Commerciale I Portali di Viale dello Sport 50 a Modena, in collaborazione con il punto vendita Dritto & Rovescio di Modena e le amiche del Knit Cafè. L’iniziativa, infatti, ha raccolto 8.800 euro che sono stati idealmente consegnati nei giorni scorsi dal dottor Giorgio Goia, Direttore del Centro Commerciale, da Valentina Barbolini, Assistente di Direzione, Tiziana Soncini, titolare di Diritto & Rovescio, insieme ad Anna Sarà, Raffaella Tavernelli e Monica Rocchi del gruppo che ha realizzato i manufatti. Ad accogliere gli ospiti, Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno – Infantile Lorenzo Iughetti con la coordinatrice infermieristica Maria Cifuni e una rappresentanza di sanitari del reparto.

Il progetto «Un Natale fatto a mano» ha colorato gli spazi del Centro Commerciale dal 8 dicembre 2023 al 4 febbraio 2024, grazie aIla collaborazione del Centro Commerciale I Portali con il negozio di Modena Dritto & Rovescio di Tiziana Soncini e le amiche del Knit Cafè, che si sono rese parte attiva del progetto realizzando per questa occasione stupende decorazioni e mattonelle granny. Sin da dicembre il Centro Commerciale ha devoluto un primo importo di 2.000 euro alla Pediatria e Oncoematologia Pediatrica. Gli addobbi sono stati messi all’asta l’8 dicembre in un veneto condotto da Andrea Barbi quale battitore d’asta d’eccezione. Una seconda asta si è svolta il 4 febbraio 2024 dove sono stati venduti tutti gli addobbi (palline e mattonelle granny), in occasione del Word Cancer Day. Da questi ulteriori momenti sono stati raccolti ulteriori 6.800 euro per un totale di 8.800.

"Desidero portare il mio ringraziamento personale e quello di tutti i miei collaboratori per questa bella iniziativa – ha aggiunto Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno infantile dell’AOU di Modena – La donazione che ci viene portata è una di quelle pi significative del periodo natalizio e post natalizio, sia per l’entità della donazione, sia per il modo in cui è stata realizzata, grazie alla collaborazione di tante persone che hanno contribuito in modo spontaneo a una raccolta fondi che utilizzeremo per acquisire strumenti che servono al lavoro quotidiano. Questa iniziativa dimostra ancora una volta la grande vicinanza alla pediatria della cittadinanza e di realtà importanti come il Centro Commerciale I Portali. Questa vicinanza ci dà sempre speranza per il futuro”.

"Siamo davvero orgogliosi che Il Centro Commerciale I Portali, insieme a tutti i nostri clienti si siano distinti per la loro generosità a favore di una causa così importante. Il successo di questa iniziativa lo dobbiamo a tutte le persone che hanno collaborato e lavorato incessantemente nei mesi scorsi e a loro va il nostro infinito ringraziamento”. – commenta Giorgio Goia, Direttore del Centro Commerciale I Portali - I Portali, anche in questa occasione, si sono dimostrati supporto e parte integrante della comunità modenese”.

"Siamo soddisfatte – ricorda Tiziana Soncini, titolare di Diritto & Rovescio – di aver collaborato con il Centro Commerciale I Portali a favore della Pediatria. Io sono la portavoce di un gruppo di persone meravigliose che hanno lavorato con entusiasmo per diversi mesi, per sostenere i bambini ricoverati. Abbiamo creato una bella bella rete di amicizie e collaborazioni, che ha arricchito tutti. Noi siamo sempre a disposizione, con l’uncinetto in mano per partecipare a iniziative come queste”.