FarmacoAmico, a Modena le farmacie aderenti salgono a 22

Si allarga la rete solidale di FarmacoAmico a Modena. Il progetto finalizzato a dare una nuova vita ai medicinali inutilizzati e non ancora scaduti, infatti, nel 2024 può contare su dieci nuove adesioni.

Sono 22, rispetto alle 12 fino a ieri già attive, le farmacie della città che oggi fanno parte del circuito virtuoso, nato dalla collaborazione tra Gruppo Hera e Last Minute Market e che a Modena conta tra i partner il Comune, Farmacie Comunali, Federfarma, Azienda Usl, Fondazione Ant Italia Onlus e Associazione Porta Aperta.

Il progetto consiste nella raccolta di medicinali con ancora almeno sei mesi di validità, conservati correttamente in confezioni integre, donati dai cittadini e destinati a enti non profit che li utilizzano in progetti di assistenza alle fasce deboli della società o di cooperazione decentrata. La mission di FarmacoAmico è quindi duplice: ridurre la produzione di rifiuti e alimentare la rete di solidarietà.

Dal 2017 nel Modenese donati medicinali per oltre 600.000 euro

Farmaco Amico è una realtà in continua espansione e in Emilia-Romagna conta oltre 200 punti di raccolta posizionati nelle farmacie aderenti e in alcune sedi delle Ausl locali. Negli ultimi dieci anni sono stati avviati al riuso sul territorio regionale farmaci per un valore economico di oltre 6 milioni di euro.

In provincia di Modena sono 49 i punti di raccolta (farmacie ma anche ospedali e sedi Asl) distribuiti tra il capoluogo e i comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano, Maranello, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Bastiglia e Bomporto. Dall’avvio del progetto nel Modenese, nel 2017, sono stati avviati al riuso sul territorio provinciale farmaci per un valore economico totale di oltre 600.000 euro.

Come funziona FarmacoAmico

Il Gruppo Hera rifornisce le farmacie che aderiscono a FarmacoAmico di materiale informativo e contenitori verdi, facilmente distinguibili da quelli invece dedicati ai farmaci scaduti destinati allo smaltimento.

I cittadini possono quindi donare farmaci in confezioni chiuse, complete di foglietto illustrativo, con data di scadenza e numero di lotto ben leggibili. Sono esclusi dalla raccolta i medicinali che prevedono particolari precauzioni per la loro conservazione, come la catena del freddo, quelli contenenti sostanze stupefacenti, quelli a solo impiego ospedaliero e quelli esteri la cui commercializzazione non sia stata autorizzata da Aifa.

La presa in carico dei farmaci presso i punti di raccolta è garantita prima dagli operatori della Fondazione ANT Modena e poi da quelli di Last Minute Market che, attraverso rigorose procedure, selezionano i medicinali raccolti e verificano che abbiano tutti i requisiti per essere donati agli enti non profit accreditati. Una volta inventariati, i farmaci vengono messi a disposizione dell’Associazione Porta Aperta di Modena e della stessa Fondazione ANT, oltre che di altri enti che si occupano di assistenza sanitaria in Italia o all’estero.

Nel corso degli ultimi due anni, grazie alla collaborazione con l’Associazione Porta Aperta, molti farmaci raccolti sul territorio regionale sono stati consegnati a ospedali in Ucraina e ad ambulatori in Paesi confinanti, per l’assistenza alle persone in fuga dalla guerra.

“FarmacoAmico è un progetto che riesce a unire obiettivi sociali e ambientali e per questo ha un impatto molto significativo”, esordisce l'assessora all'Ambiente del Comune di Modena, Alessandra Filippi che mette in evidenza tre elementi positivi rilevanti: “La rete che si è creata tra soggetti diversi, la capacità di aiutare chi ne ha bisogno e, allo stesso tempo, di diminuire la produzione di rifiuti sul territorio e di non sprecare risorse”.

“La collaborazione del Gruppo Hera con Last Minute Market rappresenta un approccio virtuoso sia sotto il profilo della sostenibilità sia sotto quello della solidarietà – spiega Paolo Paoli, responsabile Servizi Ambientali Area Modena del Gruppo Hera – Il progetto è infatti capace di ridurre la produzione di rifiuti e, allo stesso tempo, di aiutare le fasce più deboli della popolazione. Questa iniziativa si affianca ad altri nostri progetti, come CiboAmico e Cambia il Finale, azioni concrete per dare nuovo valore a beni che altrimenti andrebbero sprecati”.

“FarmacoAmico – racconta Matteo Guidi, socio fondatore di Last Minute Market – è per noi un’iniziativa molto importante, come dimostra la recente firma del nuovo protocollo tra Regione Emilia-Romagna, Gruppo Hera e Last Minute Market. L’iniziativa è resa possibile solo grazie alla costante collaborazione delle istituzioni e all’impegno degli enti non profit, che quotidianamente si occupano di assistere persone in difficoltà”.

I dieci nuovi punti di raccolta: