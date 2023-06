Alluvione in Emilia-Romagna, sarà Figliuolo il commissario per la ricostruzione

Sarà Francesco Figliuolo il commissario scelto dal Governo per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna dopo l'alluvione di maggio. La nomina del Generale di Corpo d’Armata, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, verrà ufficializzata nel Consiglio dei ministri in programma oggi pomeriggio. Il Governo indicherà anche tre sub commissari, che corrispondono ai presidenti delle Regioni colpite dall’alluvione: Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), Francesco Acquaroli (Marche) ed Eugenio Giani (Toscana).

Sulla nomina il braccio di ferro tra Governo ed enti locali

A poco più di un mese dall'alluvione che il 16 e il 17 maggio scorso ha colpito la regione, si chiude quindi la partita del commissario per la ricostruzione. Settimane di polemiche e frizioni tra Governo ed enti locali. Diversi sindaci, a partire da quello di Bologna Matteo Lepore, hanno insistito affinché fosse indicato Bonaccini nel ruolo di commissario. E quando è diventato chiaro che non sarebbe stato il presidente della Regione,la richiesta è stata quella di indicare comunque il prima possibile un nome. Allla fine la scelta è caduta su Figliuolo, una figura che dovrebbe rappresentare una mediazione per i suoi buoni rapporti con Bonaccini durante la gestione della pandemia.

Già commissario per l'emergenza Covid

Figliuolo infatti è stato nominato il 1º marzo 2021 commissario straordinario per l'emergenza COVID dal presidente del Consiglio Mario Draghi (incarico terminato il 31 marzo 2022), subentrando a Domenico Arcuri. Sotto la sua struttura commissariale, per la prima volta il 28 aprile 2021 si sono raggiunte 508 158 somministrazioni di vaccini anti COVID-19.