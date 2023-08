Formigine. I nidi pronti a riaccogliere i bambini

Con l’arrivo di settembre i nidi si preparano ad aprire nuovamente le loro porte ai più piccoli. Per festeggiare il rientro dalla pausa estiva, l’appuntamento è con una mattinata di benvenuto che coinvolgerà tutti i nidi del territorio venerdì 1 settembre dalle 9.30 alle 11.30. In caso di bel tempo, la festa si terrà nei giardini delle strutture, mentre in caso di maltempo l’iniziativa si terrà all’interno delle sezioni.

Le attività ricominceranno poi lunedì 4 settembre dalle ore 7.30 alle ore 13.30 pasto compreso sia per i vecchi frequentanti che per i nuovi ambientamenti nelle due sezioni dei lattanti. Da giovedì il servizio riprenderà regolarmente secondo le diverse tipologie: full time dalle 8 alle 16.15 o part-time dalle 8 alle 12.40. Da lunedì 11 settembre riprenderà infine anche il servizio di prolungamento orario pomeridiano (dalle 16.15 alle 18.15).

“I nidi - dichiara il Vicesindaco con delega a Formigine Città dei Bambini Simona Sarracino - sono servizi fondamentali sia per i bambini che per le famiglie. È per questo che come Comune siamo da tempo al lavoro per ampliare questa offerta formativa, consci che i posti non sono ancora sufficienti a soddisfare le tante domande. In questa direzione è andata l’inaugurazione, lo scorso anno, del nido Peter Pan che ha ampliato il polo per l’infanzia Barbolini-Ginzburg e sempre nella stessa va quella del nido Colibrì, nuovo spazio attivo da quest’anno scolastico in via S. Onofrio. Il taglio del nastro, a cui siete tutti inviati, è in programma sabato 23 settembre alle ore 16.30. Il prossimo anno riaprirà poi il nido Alice a Corlo, attualmente in fase di ristrutturazione nell’ambito dei lavori della scuola primaria Don Mazzoni. Inoltre, nei prossimi mesi aumenteremo il numero dei posti convenzionati grazie ai fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Ai bambini che ricominceranno nei prossimi giorni e a quelli che inizieranno il nido per la prima volta, come abbiamo scritto nella lettera inviata alle famiglie, va questa citazione del Nobel per la letteratura José Saramago: Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”.