Torna a Modena"Forty Days for Life", preghiera e presidio al Policlinico

Con l'approssimarsi del periodo di Quaresima, Forty Days for Life torna a proporre a Modena 40 giorni di preghiera e digiuno a favore della vita. Si tratta di un'iniziativa nata nel 2004 negli Stati Uniti e che da allora va diffondendosi rapidamente in tutto il mondo. In Italia la prima campagna ‘40 giorni per la vita’ si è svolta proprio a Modena nello scorso autunno: circa 400 volontari si sono alternati con continuità, "per chiedere a Dio la fine degli aborti nella nostra città, che possa diventare una città inclusiva, accogliente verso tutte le gestanti in difficoltà ed i loro figli, che si abbatta il muro dell’indifferenza verso i 566 bimbi abortiti e le loro mamme".

La nuova campagna comincerà il 14 febbraio in tutti i paesi del mondo che aderiscono all'iniziativa e finirà il 24 marzo. Come lo scorso anno, la preghiera avrà luogo davanti al Policlinico di Modena dalle ore 7 alle 19 per tutti e quaranta i giorni e sarà portata avanti da volontari che offriranno un' ora del loro tempo per garantire continuità alla veglia.

Il primo giorno ci sarà un evento di lancio, sempre davanti alla struttura sanitaria, dalle 17 in poi, con preghiere, canti e testimonianze.

"Un segno bello di questa preghiera è che per la prima volta cattolici ed evangelici si sono trovati a pregare insieme, fianco a fianco, uniti dalla volontà di essere vicini a questi poveri del nostro tempo - piegano gli organizzatori - I mezzi sono la preghiera pacifica, accogliente e non giudicante ed il digiuno; l'obiettivo è bussare con fiducia al cuore di Dio confidando nella potenza della preghiera che ci insegna il Vangelo; attraverso la testimonianza mite si cerca inoltre di risvegliare le coscienze su questa grande sofferenza che la nostra società non riesce a impedire".