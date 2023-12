Una 'ghost bike' per ricordare Andrea della Casa in via Nonantolana

Anche in via Nonantolana, davanti alla cancellata del Liceo Sigonio, si trova da oggi una 'ghost bike'. Si tratta di una bicicletta verniciata di bianco che vuole ricordare il dramma di un ciclista ucciso, un memoriale simbolico che purtroppo è già possibile vedere in altre strade di Modena e provincia.

L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni Modena30, ARIA, Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento e FIAB Modena, con l'obiettivo principale di commemorare Andrea Della Casa, che in quel preciso punto ha perso la vita nel pomeriggio del 7 dicembre. L'89enne modenese, Vigile del Fuoco in pensione, stava attraversando via Nonantolana quando è stato travolto da un'auto che procedeva lungo la via: un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al ciclista.

La realizzazione della 'ghost bike' è avvenuta di comune accordo con i famigliari di Della Casa, presenti stamattina all'installazione.

L'evento è stato anche l'occasione per le associazioni promotrici per sensibilizzare la cittadinanza e le autorità sui rischi connessi alla circolazione stradale, in particolare per gli utenti più deboli come i pedoni e i ciclisti appunto, chiedendo quindi politiche differenti per garantire maggiore sicurezza e arrestare i dati sulla mortalità e i ferimenti che a Modena sono preoccupanti e non accennano a calare da ormai molti anni.