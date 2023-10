Locale storico, riapre "La Crepa" sempre nel segno del binomio cucina e musica

E' pronto a riaprire un locale storico che ha segnato a suo modo un paio di decenni del divertimento cittadino. Riapre infatti "La Crepa", il locale inaugurato per la prima volta nel 1996 nelle campagne modenesi che per molto tempo - prima della chiusura forzata negli scorsi anni - ha rappresentato un punto di riferimento. Sul finire del secolo "La Crepa" ha innovato il settore dei locali notturni, proponendo per prima la formula "cucina e musica" che poi è andata via via affermandosi, per condensare in un unico luogo la ristorazione e la discoteca.



"La Crepa non è stato solo il luogo di divertimento per tanti giovani e non, ma è stato anche per anni , il punto di riferimento di personaggi sportivi e campioni nazionali. Lo staff della Crepa ha avuto i privilegio di accompagnare il Modena calcio in serie A e di festeggiare trionfi importanti con il volley modenese, sia maschile che femminile", spiegano i gestori ricordando gli anni passati.

"Dalla Crepa sono passati musicisti importanti, Mario Biondi ha iniziato la sua carriera suonando e cantando nel locale la domenica sera, Umberto Smaila è stato protagonista di diverse serate con la sua band, Diego Vilar, altro musicista parmense conosciuto anche per aver partecipata all'ultima edizione di "The Voice Senior", ha aperto tantissime serate alla Crepa - ricordano - All'interno del locale si sono registrate diverse edizioni di "Barba e Capelli" il seguitissimo programma Tv di TRC di Paolo Reggianini, abbiamo avuto la fortuna di ospitare grandissimi campioni come Albero Tomba, Fabio Cannavaro Gianluigi Buffon e molti altri".

Il locale - che è stato ristrutturato anche con l'aggiunta una seconda sala - riapre per questa stagione invernale proponendo ogni fine settimana la formula che lo ha sempre contraddistinto. Da Venerdì 20 ottobre La Crepa proporrà "Crepa?Pelle Ristomusic", dalla cena animata da cantare alle due sale per ballare con i Grandi successi di ieri e di oggi con live band e djset. Sabato notte "Disco And Soda" la serata storica disco AnimaMia di Radiostella nata appunto alla Crepa nel lontano 2000.



Non mancheranno tante feste a tema proposte durante tutta la stagione invernale e in occasioni dei vari Prefestivi per far accompagnare dalla cena al dopo cena gli amici della night life modenese, reggiana e bolognese. La cucina proporrà dalla pizzeria alla ristorazione tradizionale del territorio, passando anche per la churrascaria brasiliana proposta dallo staff del celebre locale churraschiero Carnera di Formigine.