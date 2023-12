Il Mercato natalizio di Modena torna al Parco Novi Sad

Un luogo profondamente legato alla tradizione modenese e al tempo stesso inconsueto, per certi aspetti piacevolmente imprevedibile, dove recarsi per fare, anche in chiave natalizia, acquisti? Il Mercato di Modena, al Parco Novi Sad che, in queste settimane, ha moltiplicato le date per offrire ancora più opportunità ai cittadini per fare acquisti. Un risultato ottenuto grazie all’impegno del Consorzio il Mercato che attraverso una convezione con il Comune di Modena gestisce l’area mercatale. Il prossimo appuntamento che si somma a quello del lunedì è per domenica 10 dicembre dalle 7.30 alle 14.00.

L’occasione è quella di fare shopping all’aria aperta con la possibilità di scegliere tra le tantissime proposte, a prezzi adatti a tutte le tasche suggerite dagli operatori ambulanti. I capi d’abbigliamento per grandi e piccini e gli accessori faranno bella mostra di sé sui banchi, e non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra un classico maglione magari a tema natalizio, sciarpe con guanti e cappello coordinati, o una giacca a vento coloratissima per le bambine e i bambini.

E poi le calzature: gli stivali per andare incontro ai mesi invernali, oppure calde e comode pantofole o i calzettoni per stare caldi anche in casa.

Per colorare di rosso la cucina si potrà scegliere tra decine di burazzi dai divertenti soggetti natalizi con Babbo Natale, le renne e i pupazzi di neve, oppure quelli con il calendario del 2024, regalo di buon augurio per il prossimo anno. Senza dimenticare gli stuoini sempre a tema natalizio sia da mettere davanti alla porta d’ingresso che in cucina o in bagno, per ricreare l’atmosfera delle feste in tutte le stanze della casa.

Infine, i buongustai potranno fermarsi ai banchi con proposte agroalimentari ed enogastronomiche adatte anche per i menù delle feste.