Il progetto Pet Education arriva alle scuole Munari, Don Milani, Collodi e Anna Frank di Carpi

Alle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto Comprensivo Carpi 3 – Munari, Don Milani, Collodi e Anna Frank – è stato avviato un progetto di Pet Education in collaborazione con il Centro Riabilitativo Educativo Loto - Lotopaaca e grazie al supporto economico di Banco Bpm nell’ambito del Progetto Scuola.

L’iniziativa, che durerà per tutto l’anno scolastico, coinvolgerà 340 alunni che, grazie alla presenza di diversi animali come cani, alpaca, conigli e galline e sotto la guida attenta di professionisti del Centro, saranno coinvolti in attività atte a stimolare la motricità, migliorare le abilità cognitive, acquisire capacità di accudimento e riconoscimento delle emozioni, stimolare i tempi di attenzione e promuovere l’integrazione e l’inclusione all’interno dei gruppi.

“L’Istituto Comprensivo Carpi 3 ha sempre valorizzato le attività volte a favorire l’inclusione di tutti gli alunni, in primis di quelli con fragilità. – ha spiegato il dirigente scolastico Tiziano Mantovani - Con il progetto 'Pet Eduction' i bambini, grazie agli animali, imparano a comunicare e interagire in modo alternativo, a prendersi cura dell’altro conquistando un’alta autostima. Gli animali, inoltre, offrono importanti stimoli per lo sviluppo cognitivo e senso-motorio dell’affettività. Il lavoro svolto in gruppo verso un comune obiettivo permette di migliorare il senso di appartenenza e di cooperazione, anche per chi ha più difficoltà ad interagire. Ringraziamo Banco Bpm per il sostegno economico che ha reso possibile questo progetto".

“Con il Progetto Scuola desideriamo intercettare le esigenze delle scuole che spesso necessitano di semplici interventi per ottenere importanti benefici – è intervenuto Adelmo Lelli, responsabile Direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm durante la visita a Carpi – Si tratta di un lavoro di ascolto, di vicinanza concreta al territorio grazie al quale dal 2018 ad oggi abbiamo supportato in Emilia-Romagna oltre 130 istituti promuovendo perlopiù interventi di miglioramento delle strutture e delle dotazioni informatiche, ma anche tante iniziative per migliorare la didattica in ottica inclusiva, proprio come questa”.