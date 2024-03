Anziani e truffe, proseguono a Sassuolo gli incontri con i Carabinieri

Mercoledì pomeriggio, a Sassuolo, presso il Circolo Fossetta di viale Guicciardini, con il patrocino del Comune, dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e della Fondazione di Modena, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, Capitano Michele Ognissanti, e il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna, hanno incontrato gli anziani della zona per fornire alcuni pratici ed utili consigli per prevenire truffe e furti in abitazione.

I militari, introdotti dall’assessore alle Politiche Sociali ed alle Pari Opportunità di Sassuolo, Sharon Ruggeri, e dalla funzionaria dell’Unione del Distretto Ceramico, Dott.ssa Daniela Gariselli, hanno quindi avuto la possibilità di dispensare alcuni importanti suggerimenti ad una platea di circa 60 persone.

Tra i principali argomenti affrontati, allo stesso tempo utili consigli per la specifica fascia debole, sono stati portati all’attenzione dell’uditorio le modalità di assicurazione di porte e finestre anche in caso di presenza in casa, le modalità di custodia dei beni, di valori e di preziosi, il corretto utilizzo dei social network al fine di non dispensare in rete informazioni riservate e preziose per i malintenzionati.

Particolare attenzione è stata raccomandata nel caso di presentazione alla porta di persone sconosciute, che simulino qualifica di operatori di note società erogatrici di servizi domestici indispensabili, col pretesto di dover eseguire dei controlli non richiesti: la platea è stata invitata a non aprire assolutamente la porta e avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine. L’incontro è stato molto apprezzato e le domande poste ai Carabinieri sono state molteplici.