Arriva la nuova raccolta differenziata, incontro per i cittadini di Maranello

Al via a Maranello gli incontri informativi rivolti ai cittadini sulle nuove modalità di raccolta differenziata. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 22 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Scaramelli, in Via Dino Ferrari 43. Durante la serata saranno illustrate le novità relative al servizio di raccolta dei rifiuti, gestito da Hera, che saranno introdotte sul territorio comunale a partire da maggio.

Per migliorare la quantità e qualità della raccolta differenziata saranno introdotte, come già avvenuto in altri comuni della provincia e del distretto, la modalità di raccolta “porta a porta” nelle zone artigianali, industriali e rurali e la modalità “mista” (porta a porta e cassonetti stradali) nelle zone residenziali. A questo proposito, già nelle settimane scorse Hera ha avviato il censimento delle utenze non domestiche, con i “tutor” che si sono recati presso le aziende per capire le varie esigenze in merito al nuovo sistema.

L’incontro alla Sala Scaramelli è il primo di una serie (altri ne seguiranno in aprile e maggio) per informare i cittadini sulle nuove modalità di raccolta di carta, plastica, vetro e altre tipologie di rifiuti. Gli incontri saranno inoltre trasmessi in diretta sul canale YouTube del Comune di Maranello.