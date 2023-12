Ingegneri, architetti e geometri. Al via il concorso della Provincia per due selezioni

C'è tempo fino alle ore 12.00 del 29 dicembre 2023 per presentare la domanda alla Provincia di Modena per partecipare alle due selezioni uniche per formazione e l’aggiornamento di elenchi di idonei all'assunzione ai profili di istruttore tecnico e direttivo per ingegneri, architetti e geometri, da cui potranno attingere, oltre alla Provincia di Modena, anche i Comuni e le Unioni di Comuni convenzionati del territorio.

Una volta inseriti nell’elenco degli idonei, che durerà tre anni, i candidati potranno accedere alle successive richieste di assunzione (interpelli) da parte degli enti aderenti, attraverso una prova orale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande era precedentemente fissato per il 18 dicembre ed è stato prorogato al 29 dicembre per consentire la più ampia partecipazione e adesione. Inoltre, le domande già inviate entro il primo termine di scadenza dei relativi bandi sono da considerarsi validamente presentate, pertanto i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione non dovranno inoltrarne una nuova.

Le domande di ammissione alla selezione possono essere presentate unicamente in modalità telematica, compilando l’apposito modulo online disponibile sul portale “in.PA”, all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ ricordando che per la compilazione della domanda occorre essere accreditati al Sistema Pubblico di Identità Digitale (spid), dove è anche possibile consultare l’avviso.

Gli avvisi di selezione sono consultabile nel sito istituzionale della Provincia di Modena al seguente link: https://www.provincia.modena.it/la-provincia-informa/concorsi-e-selezioni/