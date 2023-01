Blocchi di ultimi generazione per gli atleti alla piscina della Città dei ragazzi

È arrivato il regalo di Natale per gli utenti della piscina della Città dei Ragazzi. Una sorpresa per tutti i fruitori dell’impianto che entrando in vasca hanno potuto notare ed apprezzare l’ennesima miglioria che l’impianto natatorio modenese subisce in questi ultimi anni. Le 6 corsie della vasca interna da 25 metri sono state dotate di blocchi di partenza di ultimissima generazione, con piastra antiscivolo, aggancio per la partenza nello stile dorso e, soprattutto, l’aletta start track che, allo stato, nessun altro impianto della città può vantare.

L’innovazione rende la piscina assolutamente all’avanguardia e si colloca in un processo di crescita che da quest’anno vede l’impianto ospitare non più soltanto i corsi della scuola nuoto per i più piccini e l’attività di nuoto libero per gli adulti. Infatti la stagione in corso ha aperto le porte all’attività agonistica del nuoto e del nuoto pinnato, grazie alla presenza della squadra del Circolo Sportivo Guardia di Finanza Emilia Romagna che nella struttura di via Sassi ha eletto la propria “base operativa”.

Il responsabile della struttura, Alessandro Meglioli, si è mostrato molto soddisfatto dell’ennesimo ammodernamento della piscina che dirige: “Il Covid prima ed il caro bollette poi hanno messo in ginocchio tante strutture che offrono attività sportiva, svago e divertimento a tutta la cittadinanza modenese. In tale contesto abbiamo voluto dare un segnale forte di resistenza e di speranza, sostenendo un investimento costoso che però permetterà a tutti i nostri utenti di fruire di un servizio sempre migliore. La presenza dei blocchi era, tra l’altro, diventata una necessità perché da quest’anno abbiamo gli agonisti del gruppo sportivo dei finanzieri modenesi che nel nuoto e nel nuoto pinnato ci stanno regalando tante soddisfazioni e per loro, avere la possibilità di allenarsi in un impianto moderno e funzionale è assolutamente indispensabile. Grazie ai nuovi blocchi abbiamo già preventivato, con l’arrivo della bella stagione, di organizzare un piccolo evento agonistico dedicato a bambini e ragazzi, una festa all’insegna dei sani valori che lo sport deve trasmettere.”