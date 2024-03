Laghetto di Modena Est: strutture, telecamere e illuminazione, si pensa alla riqualificazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La demolizione delle strutture incongrue, il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di telecamere per la videosorveglianza e la manutenzione e pulizia dell’area verde. Ma anche l’organizzazione di attività di animazione in collaborazione con le diverse realtà associative del quartiere, per rendere il luogo vivo migliorando la sicurezza urbana e contrastando i fenomeni di microcriminalità.

È il progetto di rigenerazione partecipata del parco laghetto Modena est, sviluppato dall’Ufficio Legalità e sicurezza del Comune insieme al settore Lavori pubblici, che sarà illustrato durante l’appuntamento pubblico “Party per il Parco laghetto”, in programma lunedì 4 marzo alle 19 alla Polisportiva Modena est.

La serata, organizzata nell’ambito del progetto del Comune “Ri-Viviamo il parco del laghetto: azioni integrate per la sicurezza” volto ad aumentare la vivibilità e sicurezza dello spazio anche con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, sarà aperta dai saluti del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessore ai Lavori pubblici e Politiche per la legalità Andrea Bosi e sarà allietata da musica dal vivo dei gruppi Talentho e Gem, oltre che da un buffet con pizza e birra offerto dal pub Labeerinto.

Il progetto, del valore complessivo di 333 mila euro, è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per una quota di 156 mila euro (110 mila in conto capitale per gli investimenti), proprio nell’ambito della sicurezza urbana, sull’esempio delle iniziative già realizzate in altre aree verdi come ad esempio quella di via Donati. Se l’avvio dei lavori strutturali del laghetto è previsto nei prossimi giorni, una volta concluse le pratiche di aggiudicazione dei lavori, per una durata intorno ai due mesi, il percorso partecipativo ha già preso avvio con lo svolgimento di un bando per il sostegno delle attività di animazione con un contributo di 35 mila euro, che vede coinvolti i soggetti e le associazioni del quartiere e l’appuntamento di lunedì ne rappresenta un primo step.

L’obiettivo del percorso partecipativo è giungere alla definizione di una gestione condivisa dello spazio riqualificato e di favorire la frequentazione del parchetto con attività sportive e ricreative dopo l’abbandono durante il periodo della pandemia.

I lavori in programma riguardano la demolizione delle strutture incongrue, la ristrutturazione delle strutture che vengono mantenute, con rinnovo di due bagni e la realizzazione di un servizio per disabili, l’installazione del sistema di videosorveglianza con tre telecamere attorno al lago e la predisposizione per altre videocamere che verranno collocate nel resto del comparto. E ancora, il consolidamento di tutta la sponda del lago con pali in legno, l’adeguamento dell’impianto elettrico con il ripristino del sistema di pompaggio e ossigenazione dell’acqua del laghetto, il potenziamento dell’impianto di illuminazione esterno e la realizzazione del percorso pedonale attorno al lago mancante nel lago ovest. Nel parco laghetto è infine prevista la manutenzione del verde diffuso, la sistemazione dell’area giochi e l’installazione di una nuova altalena per disabili, oltre alla realizzazione di un piccolo impianto da basket.

Sviluppare attività di animazione e un progetto di futura gestione condivisa dello spazio

Al parco laghetto di Modena est prendono il via le iniziative portate avanti dal Raggruppamento temporaneo di associazioni selezionato tramite bando, al quale è stato assegnato un contributo di 35 mila euro per sviluppare attività di animazione e, contestualmente, per costruire un progetto di futura gestione condivisa del parco laghetto riqualificato.

L’obiettivo è promuovere la partecipazione dei residenti, delle realtà associative e delle istituzioni al fine di rafforzare il senso di comunità, di sicurezza e di appartenenza al quartiere, rinnovando la frequentazione del parco laghetto e concorrendo a migliorare la vivibilità dell'intero contesto urbano di riferimento.

La rete di associazioni coinvolte nel progetto partecipativo è composta da Coopattiva, cooperativa sociale onlus in qualità di capofila del Raggruppamento, l'Associazione Pianeta, la Polisportiva Modena Est e il Comitato Cittadini Modena est (che gestisce anche lo sportello “Non da soli”), con il coinvolgimento della scuola d’arte Talentho e di altri soggetti del territorio.

Attraverso eventi a carattere divulgativo, informativo e aggregativo, il gruppo arriverà a definire e focalizzare i bisogni degli abitanti del quartiere e a progettare interventi che rispondano alle esigenze emerse, toccando i temi dell’educazione alla convivenza e alla cittadinanza attiva con una particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale.

Il progetto, in particolare, si articolerà in una serie di iniziative realizzate nel quartiere attraverso il coinvolgimento attivo dei partner e degli stakeholder più rappresentativi di Modena Est. Tra gennaio e dicembre 2024 verranno realizzati 12 momenti da realizzarsi nei locali messi a disposizione dalla Polisportiva Modena Est, da Coopattiva o negli spazi di quartiere e presso lo stesso parco laghetto. Nell’ambito delle varie fasi del progetto, in particolare, è prevista anche l’elaborazione e somministrazione di un questionario rivolto agli stakeholder, eventi di educazione ambientale e all’ascolto, l’organizzazione di eventi sportivi e di workshop per un approfondimento delle idee emerse e la definizione di piani di intervento concreti,

Il percorso si concluderà con un ulteriore evento pubblico ludico ricreativo al parco laghetto aperto a tutta la cittadinanza con la condivisione dei risultati del progetto anche attraverso la presentazione di un video-racconto di quanto realizzato nel percorso.