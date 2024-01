​Riasfaltatura delle corsie preferenziali dei bus lungo i Viali, possibili disagi

Da lunedì 22 gennaio prenderanno il via alcuni interventi di manutenzione stradale delle corsie dedicate agli autobus, in particolare in via Martiri della Libertà e in via Caduti in Guerra, dove la pavimentazione risulta particolarmente ammalorata. Il percorso dei mezzi pubblici subirà variazioni che verranno comunicate sul sito dell’azienda del trasporto pubblico locale (www.setaweb.it, tel. 840000216).

Nel dettaglio, tra lunedì 22 e martedì 23 gennaio i lavori interesseranno via Martiri della Libertà nel tratto tra via Contri e largo Garibaldi, e richiederanno la deviazione su percorso alternativo degli autobus e la sospensione della circolazione stradale in via Contri tra via Fabrizi e viale Martiri della Libertà.

Da martedì 23 fino al 30 gennaio i lavori si sposteranno nel tratto di via Caduti in Guerra da via Grimelli a largo Garibaldi e, anche in questo caso, comporteranno la deviazione degli autobus su un percorso alternativo. In via Castiglioni e in via Papazzoni, la circolazione sarà sospesa un giorno ciascuna in corrispondenza dell’incrocio con viale Caduti in Guerra e nei tratti tra quest’ultimo e viale Reiter sarà possibile il transito a doppio senso di circolazione per i soli residenti e diretti alle attività con ingresso e uscita dal lato di viale Reiter.

Nell’area di cantiere sarà infine vietata la sosta negli stalli centrali di viale Martiri della libertà e di viale Caduti in Guerra.