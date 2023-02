Ancora lavori nel complesso del Barozzi, intervento da 1,5 milioni alla palestra

Alla palestra dell’istituto Barozzi a Modena saranno realizzati interventi di miglioramento sismico e rifacimento di impianti e finiture, per un importo complessivo di un milione e 500mila euro, finanziati con fondi Pnrr da parte del Ministero dell’istruzione e del merito nell'ambito del piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

In particolare, i lavori riguardano il miglioramento sismico della struttura mediante la fasciatura dei pilastri con fibre di carbonio e l’utilizzo di fibre metalliche longitudinali su pilastri e travi, di fibre di vetro per il consolidamento delle tamponature in muratura e la realizzazione di controventi metallici sulle campate della struttura, così da garantire un maggior irrigidimento dell’edificio. Inoltre sarà sostituita la struttura di copertura della palestra così da assicurare una migliore impermeabilizzazione e l’isolamento termico, oltre al rifacimento delle finiture degli spogliatoi, della pavimentazione dei campi di gioco e degli impianti.

Per accedere al finanziamento del Governo, i lavori saranno aggiudicati entro l’autunno di quest’anno e completati entro l’inizio del 2026.

La palestra fa parte del complesso scolastico dell’Istituto tecnico economico statale Jacopo Barozzi, realizzato tra il 1953 ed il 1959, che attualmente ospita 1276 studenti suddivisi in 54 classi e i tecnici della Provincia sottolineano che «il complesso sportivo, pur essendo composto da due palestre accessibili dall’esterno di discrete dimensioni e da un ambiente utilizzato per l’attività motoria, necessita di interventi di ripristino significativi, oltre alla vetustà del manto di copertura che in diverse occasioni ha comportato infiltrazioni di acqua. A queste condizioni – proseguono i tecnici della Provincia – si aggiungono quelle degli spogliatoi e del campo da gioco, ormai datati e sui quali si interverrà per ammodernarli».

Oltre a questi fondi, sono stati stanziati anche 900 mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione della palestra dell’istituto superiore Cavazzi di Pavullo e due milioni e 500 mila euro per la nuova palestra al polo Corni Selmi a Modena.