Lavori ai ponti della Provinciale di Acquaria, senso unico alternato

Partono oggi lunedì 10 ottobre i lavori di ripristino e messa in sicurezza di due ponti sulla strada provinciale 31 di Acquaria nei territori comunali di Pavullo e Lama Mocogno che comporteranno l’istituzione di due sensi unici alternati per circa due mesi, fino all’inizio di dicembre.

I lavori, che riguardano il ponte sul fosso Da monte e il ponte in località mulino Mazzieri, prevedono la manutenzione straordinaria per il ripristino, il rinforzo e il mantenimento delle strutture dei ponti e, per quanto riguarda il ponte sul fosso Da monte, anche la sostituzione della barriera guard rail.

Inoltre è previsto l'utilizzo di calcestruzzi fibrorinforzati, di fibre di carbonio per il rinforzo delle travi e malte speciali per la ricostruzione del calcestruzzo e l’impermeabilizzazione delle solette.

Gli interventi, dell’importo complessivo di 750 mila euro, saranno eseguiti dall’impresa Zaccaria costruzioni srl di Montese e sono contenuti all'interno di un progetto più ampio che prevede anche lavori al ponte sul torrente Scoltenna, che sarà eseguito nei prossimi mesi.