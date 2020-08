Tappeti mobili e nuovo ascensore, aggiudicati i lavori a Porta Nord

Potrà iniziare subito dopo l’estate l’intervento per la riqualificazione del sottopasso ferroviario per l’accesso alla stazione di Modena da Porta Nord. Per il primo stralcio dei lavori, che comprende tra l’altro i tappeti mobili bidirezionali e il nuovo ascensore idoneo anche per le bici, infatti, la società di trasformazione urbana CambiaMo al termine della gara d’appalto ha formulato la proposta di aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese guidata da Effar srl di Bari e composto da Arfa Tech srl e Tercos srl; ora sono in corso le procedure del cosiddetto “stand still” che si concluderanno in settembre.

Il valore complessivo dell’intervento è di un milione e 80 mila euro ed è finanziato dal Comune di Modena nell’ambito del “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, il Programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area nord della città che ha ottenuto un finanziamento dal Governo nell’ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie per complessivi 18 milioni di euro. CambiaMo spa è il soggetto attuatore del programma.

Le scale mobili bidirezionali che caratterizzano il progetto del primo stralcio dei lavori saranno collocate in posizione centrale, rispetto alla scalinata esistente e sarà installato un nuovo ascensore montacarichi di dimensioni adeguate a ospitare comodamente i pedoni con bicicletta al seguito.

L’intervento prevede il miglioramento dell’accessibilità del sottopasso allo sbocco sul parcheggio già riqualificato e rappresenta la prima parte di un progetto più ampio che comprende anche l’allargamento del tratto sud del sottopassaggio, l’inserimento di tappeti mobili e di un ascensore per biciclette anche a sud e il prolungamento fino a piazza Dante, a collegamento della zona nord di Modena (l’area del quartiere Sacca/Fascia ferroviaria) con il centro storico della città, senza dover per forza transitare all’interno dell’area della Stazione. Il costo complessivo degli interventi è di oltre sei milioni di euro e per la loro realizzazione interventi il Comune di Modena e Rete Ferroviaria Italiana spa hanno sottoscritto un apposito protocollo di intesa.

I lavori avranno una durata indicativa di tre mesi e saranno effettuati in modo da minimizzare l’impatto sulla mobilità ciclopedonale degli utenti della stazione e dei cittadini in genere, garantendo per l’intera durata del cantiere l’accesso al sottopassaggio mediante almeno un ascensore.