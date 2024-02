Apre il cantiere per la nuova rotatoria, 8 mesi di lavori sulla Nonantolana

Sono già al lavoro da alcuni giorni le ruspe nel cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria “Rabin” all’innesto tra strada provinciale 255 Nonantolana e la tangenziale Rabin a Modena. I lavori, che sono realizzati dalla ditta Fea srl di Castelfranco Emilia per un importo complessivo di un milione 688mila euro finanziati con fondi della Provincia di Modena, prevedono il potenziamento della rotatoria esistente all’incrocio fra la strada provinciale 255 e la tangenziale Rabin, con lo spostamento verso ovest dell’aiuola centrale, creando così sul sedime dell’esistente rotatoria due rami di svio del traffico. La nuova rotatoria manterrà le stesse dimensioni di quella attuale, con un diametro interno di 45 metri e una larghezza della sede stradale dieci metri.

La durata prevista dei lavori è di otto mesi e si concluderanno entro l’autunno 2024, senza chiusure al traffico complete, ma con parziali periodi con il a transito ridotto (restringimenti e sensi unici alternati) per particolari fasi realizzative. In ogni caso, per limitare i disagi per gli utenti della strada sono previste delle occupazioni temporanee all’esterno del percorso attuale che permetteranno il transito dei mezzi di cantiere fuori dal percorso viabile.

Inoltre verrà rinnovata la segnaletica verticale e aggiunte nuove barriere guard rail per i rami di svio aggiuntivi. E’ prevista poi la sistemazione dell’area dell’ex distributore attiguo la rotatoria con la demolizione dei due piccoli fabbricati esistenti, la rimozione della copertura in cemento amianto e verrà ampliata e sistemata la fascia di alberature lato ovest esistente sempre nell’area residua dell’ex distributore.

Tra le opere di mitigazione ambientale ci sarà la sostituzione dei pannelli deteriorati dell’attuale barriera antirumore, mentre l’impianto di illuminazione verrà ampliato utilizzando parte dei pali esistenti e con la sostituzione dei tutti gli apparecchi illuminanti a led.

Il sopralluogo

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «con questo intervento miglioreremo uno dei percorsi più congestionati nel sistema di ingresso a Modena provenendo da Nonantola e in direzione Nonantola provenendo dalla tangenziale del capoluogo. I lavori sono interamente finanziati dalla Provincia, nell’ottica di implementare e migliorare costantemente la rete viaria territoriale, garantendo strade sicure e rispettose dell’ambiente. La rotatoria è solo un primo tassello del potenziamento di questo importante snodo viario, che prevede anche il futuro raddoppio della provinciale 255 Nonantolana e la realizzazione del collegamento ciclopedonale Modena-Nonantola e ci dimostra che la sinergia tra Enti (a Provincia e i Comuni di Modena e Nonantola) è fondamentale per la crescita del territorio».

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli sottolinea che «il potenziamento della rotatoria porterà beneficio in termini di fluidità su via Nonantolana e sulla connessione con la tangenziale. Oltre all’intervento di miglioramento del collegamento stradale, su questo tratto è in corso la progettazione di un’altra importante infrastruttura, che è la ciclabile Modena-Nonantola. Sul territorio del Comune di Modena il percorso è già stato quasi completato con il recente intervento tra lo svincolo di via dei Torrazzi fino al nuovo Sert, finanziato con 250 mila euro nell’ambito del Pnrr, e ci auguriamo che presto possa partire anche l’intervento sul versante di Nonantola» mentre per la sindaca di Nonantola Federica Nannetti «l’inizio dei lavori è una bellissima notizia che sapevamo sarebbe arrivata grazie all’impegno congiunto delle tre amministrazioni coinvolte a diverso titolo: Provincia di Modena, Comune di Modena e Comune di Nonantola. Da anni l’Amministrazione che rappresento si è impegnata con costanza e determinazione nel cercare soluzioni, e trovare le risorse, per superare le evidenti criticità del sistema di viabilità dell’asse Nonantola-Modena: questa nuova rotatoria è solo il primo, ma fondamentale, passo, di un intervento più complessivo che ci permetterà di migliorare la situazione attuale del traffico grazie alla fluidificazione delle direzioni di scorrimento dei tanti mezzi in transito verso Modena. E’ altrettanto importante ricordare che il lavoro portato avanti in questi anni si è incentrato sulla complementarietà di soluzioni anche alternative all’uso dell’automobile, a vantaggio di una mobilità sostenibile: ne è un esempio il primo stralcio del collegamento ciclabile con Modena, oggi ai blocchi di partenza grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Nonantola sul bando regionale di distribuzione dei fondi europei per le infrastrutture ciclopedonali, il cui tratto finale su territorio modenese andrà messo in relazione al futuro quadruplicamento della strada provinciale 255 Nonantolana».