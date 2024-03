Si riasfalta il cavalcavia sulla A1, chiude strada Formigina

Venerdì 29 marzo, dalle ore 8.30 alle 17.30, sarà sospesa la circolazione eccetto residenti in strada Formigina, nel tratto da stradello San Marone a stradello Canale Corlo, per eseguire un intervento di riasfaltatura nell’ambito di un pacchetto di manutenzioni stradali straordinarie a cura del Comune di Modena.

Per consentire l’intervento, che riguarda in particolare il tratto del cavalcavia dell’A1, in prossimità del cantiere la circolazione sarà disciplinata con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.