Lavori in Tangenziale, proseguono (senza avviso) cantieri e disagi

Questa settimana chi si muove sull'asse della Modena-Sassuolo e sulla tangenziale nord di Modena sta sperimentando lunghe code a tratti, in corrispondenza dei cantieri di Anas per il rifacimento del manto stradale. Sono infatti partiti nei giorni scorsi i cantieri mobili, del tutto simili a quelli che nel 2023 hanno portato alla riasfaltatura di buona parte dell'anello che circonda il capoluogo.

Purtroppo, però, questa volta Anas non ha fornito alcuna comunicazione circa l'intervento. Molti automobilisti e autotrasportatori sono quindi stati colti di sorpresa dall'attivazione dei cantieri. Non è noto sapere se l'intervento era programmato dai mesi passati come "quarto stralcio" dei lavori, oppure se è stata colta l'occasione per mettere mano all'asfalto che nel mese di febbraio si era deteriorato a causa delle piogge intense. Ma soprattutto, non è stato fornito un cronoprogramma che permetta di capire anche quanto dureranno gli interventi.

I cantieri sono iniziati lungo la Modena-Sassuolo, all'altezza di Baggiovara, per poi spostarsi verso la città di Modena. Sono stati riasfaltati interi tratti in direzione Bologna, tra le uscite 18 e 10. Oggi si sta lavorando proprio a ridosso dell'uscita 10 (Canaletto), dal pomeriggio anche nella corsia in direzione opposta. La lunghezza dei cantieri può comportare anche la chiusura temporanea di alcuni svincoli. Si procede su una sola delle due corsie di marcia e le code sono dovute ovviamente all'effetto "imbuto".

Non resta quindi che armarsi di pazienza, oppure controllare con attenzione le condizioni della viabilità, nella speranza che nelle prossime occasioni Anas torni a comunicare gli interventi con preavviso.