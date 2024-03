Tangenziale di Modena, altre due settimane di lavori notturni e chiusure

Martedì 19 marzo hanno preso il via i lavori notturni di Anas in Tangenziale a Modena, che riguardano il ripristino dell'asfalto di alcuni svincoli. Lavori che proseguiranno anche oggi e domani dalle 21.00 alle 6.00 del giorno successivo, con conseguenti modifiche alla viabilità.

In particolare, le chiusure interesseranno gli svincoli in direzione Bologna. Nel dettaglio: lo svincolo 12, lo svincolo 10 e 10bis, lo svincolo 9, lo svincolo 8, lo svincolo 6 e 6bis, lo svincolo 2 e lo svincolo 1. La “Rotatoria del Grappolo d’uva” resterà invece aperta con il solo restringimento della carreggiata.

Le prossime due settimane

Da lunedì 25 marzo a venerdì 5 aprile, nella fascia 21.00-6.00, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, i lavori riguarderanno lo svincolo 30 in direzione Bologna e gli svincoli in direzione Sassuolo. Nello specifico: lo svincolo 1, lo svincolo 2, lo svincolo 4bis, lo svincolo 6 e 6bis, lo svincolo 8, lo svincolo 10 e 10bis, lo svincolo 11, lo svincolo 12, lo svincolo 14, lo svincolo 15, lo svincolo 16 bis, lo svincolo 29, lo svincolo 30 e lo svincolo Magreta.

Il punto sui lavori

Ad oggi sulla Tangenziale Nord Ovest di Modena sono stati eseguiti lavori di pavimentazione in direzione Sassuolo, per un tratto di circa 19 km lungo la corsia di marcia e di circa 10 km lungo la corsia di sorpasso. In direzione Bologna, invece, gli interventi hanno riguardato quasi 17 km lungo la corsia di marcia e 10 km lungo la corsia di sorpasso.

Anas ha concluso lungo tutta la strada statale 724 dir/A “Tangenziale di Modena”, dal km 0 al km 6,500, i lavori di pavimentazione e di realizzazione della segnaletica orizzontale. Gli interventi, in entrambe le direzioni, sono stati effettuati sia sulla corsia di marcia che sulla corsia di sorpasso.