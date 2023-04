Lavori in via Morane: si procede a senso unico alternato

Proseguirà fino a venerdì 7 aprile compreso l’intervento urgente di ripristino del collettore fognario (canale San Pietro) in via Morane a cura di Hera. La circolazione, nel tratto tra via Udine e via De Polli, rimarrà a senso unico alternato regolata con impianto semaforico.

Il percorso stradale alternativo consigliato per bypassare l’area dell’intervento è via Morane, via Pallanza, via Salvo d’Acquisto, via Fratelli Rosselli, viale Don Minzoni e via Morane.