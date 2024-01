"Sette persone licenziate in modo unilaterale", protesta sindacale davanti a Sixtema

Doccia fredda in questo avvio del 2024 per sette lavoratori della storica azienda di servizi informatici Sixtema, nata come emanazione di Cna e da tempo acquisita da Infocert, azienda parte del gruppo quotato in borsa Tinexta.

"Nella giornata di ieri la direzione aziendale ha comunicato a queste lavoratrici e lavoratori (tre a Modena, altri occupati nelle sedi più piccole di Firenze e Ancona) che la loro mansione era stata soppressa e che erano licenziati in tronco", lo rende noto il sindacato Filcams Cgil di Modena, che si è immediatamente attivato per capire quale fosse la situazione e perché Sixtema, da sempre molto attenta alle relazioni sindacali, avesse agito unilateralmente senza nemmeno aprire un confronto.

“Parliamo di un’azienda di 120 dipendenti, quasi tutti impegnati nella sede modenese e dove da sempre esistono ottime relazioni sindacali - dice Alessandro Santini della Filcams Cgil - dove abbiamo appena sottoscritto un buon accordo integrativo e dove da sempre il confronto è aperto e trasparente. Per questo ci saremmo aspettati una convocazione che, invece, è arrivata ieri sera alle ore 18 quando i lavoratori erano stati licenziati al mattino”.

La Filcams Cgil segnala che, da tempo, in azienda si discute dei carichi di lavoro e della possibilità di assumere personale e che anche per questo “troviamo ancora più assurdo - continua Santini - non aver aperto un tavolo negoziale per affrontare magari un ragionamento di riconversione di queste figure professionali. Si è semplicemente deciso di soprassedere sul punto delle relazioni sindacali e metterci di fronte al fatto compiuto andando però così a minare l’ottimo rapporto che contraddistingueva le relazioni interne a Sixtema”.

Contestualmente, insieme alle rappresentanze sindacali interne a Sixtema, la Filcams Cgil ha aperto uno stato di agitazione e proclamato uno sciopero per tutta la giornata di oggi, martedì 30 gennaio, con presidio dalle ore 11 alle 12, durante il quale si svolgerà un’assemblea sindacale. “Con questa azione chiediamo che l’azienda ritiri i provvedimenti e apra ad un tavolo di confronto utile - spiega la Filcams Cgil - per valutare altri percorsi attraverso i quali salvaguardare i posti di lavoro e permettere comunque all’azienda di riorganizzarsi”.