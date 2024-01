Lotta al Bullismo con una panchina gialla, l'iniziativa di "Docenti in Rete"

Grazie ad un’iniziativa promossa da “Docenti in rete”, Sabato 13 Gennaio alle ore 9 presso le Scuole “Montanati” di Mirandola (Via Nuvolari), sarà inaugurata la “Panchina Gialla”. Un simbolo, nella lotta al bullismo ed al cyberbullismo, che vuole richiamare l’attenzione verso un fenomeno troppo spesso sottovalutato, che tanti disagi rischia di arrecare a qualsiasi individuo ne diventi vittima. Presente, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Miranola, l’Assessore alle politiche scolastiche Marina Marchi. All’evento sono state invitate a partecipare le Scuole Medie del territorio della Bassa Modenese.

“Il bullismo, e la sua accezione moderna sviluppata attraverso i canali di comunicazione “smart”, fra cui i social network – commenta l’Assessore Marina Marchi – rappresenta una vera e propria piaga che impone una riflessione profonda come comunità e la massima attenzione. Ragazzi e ragazze ogni anno ne diventano vittima, ritrovandosi in una situazione di isolamento, solitudine e disagio profondo dal quale è tutt’altro che semplice uscire. Con l’inaugurazione della panchina gialla, si vuole rivolgere un messaggio di speranza verso il futuro ma contestualmente portare attenzione e dare risalto al tema, nella speranza che da parte delle giovani generazioni si sviluppi il massimo dell’attenzione nell’utilizzo delle tecnologie”.