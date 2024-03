Piena del Secchia: riaprono tutti i ponti ma continua la vigilanza sugli argini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Riapre al transito nella mattinata di domenica 3 marzo il ponte di Concordia sulla strada provinciale 8, così come il ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468.

Attualmente tutti i ponti della rete stradale provinciale risultano quindi aperti, anche se prosegue il monitoraggio sugli argini da parte di tecnici e volontari della Protezione civile e quello della rete stradale provinciale da parte del personale della Provincia di Modena.

Già nella giornata di ieri a Modena era stato riaperto anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido e, di competenza della Provincia, il ponte di Navicello vecchio sul Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255. A Curtatona poi tecnici comunali e della Protezione civile regionale hanno provveduto alla rimozione di materiale legnoso defluito a valle allo scopo di evitare danni ai tratti arginati successivi.

I ponti erano stati chiusi nella giornata di ieri in via precauzionale in attesa del passaggio della piena del fiume Secchia