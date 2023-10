Mercato straordinario al Novi Sad della terza domenica del mese

Torna domani domenica 15 ottobre, dalle 7 alle 14.30, il tradizionale appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese ospitato nell’anello esterno del parco Novi Sad, a pochi passi dal centro storico di Modena.

A fare la parte del leone come sempre i capi d’abbigliamento e gli accessori corredati: sui banchi degli operatori ambulanti si potranno trovare molte proposte che richiamano i colori di tendenza per l’autunno e l’inverno 2023/2024 della moda femminile, che sono il rosso, il grigio, colore neutro per eccellenza adatto per ogni situazione, il marrone, il magenta e, infine, il giallo senape.

L’offerta prosegue con le calzature per adulti e bambini in previsione di un autunno che sta tardando ad arrivare, con accessori e casalinghi per rendere più semplici le azioni domestiche, con attrezzi e minuteria per il fai-da-te. Valori aggiunti, oltre al giusto prezzo, la cordialità e i sorrisi degli operatori.