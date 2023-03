Messa in sicurezza del ponte sul rio Lamazze, senso unico alternato sulla Sp4 fondovalle Panaro

A Pavullo nel Frignano, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, all’altezza di Ponte Samone, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul rio Lamazze iniziati lo scorso febbraio e da lunedì 27 marzo si transiterà nel tratto intere a senso unico alternato regolato da semaforo per due mesi fino alla fine di maggio 2023.

Il provvedimento sarà sempre attivo e per favorire una migliore circolazione stradale dei giorni festivi, saranno ottimizzate le durate delle fasi semaforiche, così da agevolare nelle ore mattutine il flusso di transito verso la montagna e nelle ore pomeridiane e serali quello verso la pianura.

I lavori, che sono realizzati dalla ditta Zaccaria costruzioni srl di Montese e che proseguiranno poi fino all’autunno, riguardano la ricostruzione degli sbalzi della struttura con materiale fibrorinforzato, il rinforzo dell’impalcato tramite la realizzazione con inserti metallici e la realizzazione di una nuova soletta in cemento armato, oltre al ripristino delle armature esistenti e la sostituzione delle barriere guardrail.

La struttura è composta da due manufatti, uno con impalcato in cemento armato e sottostrutture in bozze di pietrame ed un allargamento realizzato in accostamento a valle interamente in cemento. Il ponte di primo impianto risale agli anni ‘50 mentre il ponte in allargamento è stato realizzato negli anni ’80.