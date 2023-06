Alessandra Pederzoli, tantissimi messaggi di cordoglio da tutta la provincia

La scomparsa di Alessandra Pederzoli, stroncata dal cancro dopo 15 anni di dura lotta, ha segnato fonfondamente la società modenese, che in queste ore sta testimoniando la grande vicinanza al marito, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e a tutta la famiglia della 48enne originaria di Mirandola. La sua attività lavorativa - in particolare come consulente e revisore dei conti - e di docenza universitaria hanno permesso a moltissime persone di entrare in contatto con lei e di apprezzarne le capacità.

La passione per la politica (anche se dietro le quinte) e il legame con Gian Carlo Muzzarelli l'hanno poi fatto apprezzare le qualità di Alessandra Pederzoli a tanti concittadini, con molti dei quali ha sviluppato un forte legame. E' stata paradossalmente proprio la malattia ad aprire alla 48enne un pubblico molto vasto, nel quale ha lasciato un segno profondo, travalicando i confini locali. Grazie ai social su cui teneva un diario personale Alessandra Pederzoli ha saputo trasformare il buio doloroso della malattia in sprazzi di luce raggiante: attraverso le sue testimonianze tanti sono stati contagiati dalla sua straordinaria voglia di vivere e dai messaggi di amore che ha saputo elaborare, anche nelle pagine del suo libro intitolato "Al volante della mia vita".

Non deve quindi stupire se tantissimi messaggi di cordoglio si stanno susseguendo in queste ore, dopo la tragica notizia del decesso, a seguito di un aggravamento delle condizioni di salute piuttosto repentino. Non solo la politica, ma anche istituzioni, enti associazioni e tanti altri hanno voluto testimoniare il dolore e la vicinanza alla famiglia.

"L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, insieme al vescovo Erio, esprime le più sentite condoglianze al Sindaco Gian Carlo Muzzarelli per la scomparsa di sua moglie Alessandra Pederzoli. Si stringe attorno alla famiglia, in particolare alla figlia Emma, esprimendo gratitudine per la testimonianza umana e cristiana offerta da Alessandra nella sua vita, specialmente negli anni della sua malattia. Assicura la preghiera per lei e per i suoi cari che ne piangono la prematura scomparsa".

"Le Direzioni delle Aziende sanitarie modenesi, unitamente ai professionisti sanitari tutti, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, moglie del Sindaco di Modena e Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Gian Carlo Muzzarelli. “Pur consapevoli che qualsiasi parola non sarà in grado di lenire il grande dolore per questo lutto – sottolineano i Direttori Generali di Azienda USL, Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ospedale di Sassuolo SpA –, desideriamo far giungere la nostra più sincera vicinanza, anche a nome di tutti i professionisti del sistema sanitario modenese, alla figlia Emma e al Sindaco Muzzarelli, che ha affrontato il lungo periodo di malattia della moglie con coraggio, tenacia e amorevole cura”.

"Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil Modena e Reggio Emilia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Le organizzazioni sindacali, certe di rappresentare il sentimento degli iscritti e delle iscritte, si stringono attorno al sindaco e alla figlia Emma e partecipano al loro lutto. Donna di grande impegno e senso civico, Alessandra Pederzoli ha saputo interpretare con tenacia e passione la sua vita, anche nelle fasi più difficili e dolorose".

Il Presidente, la Vicepresidente, i membri del Consiglio di Indirizzo, di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione di Modena, con il Direttore Generale unitamente a tutti i dipendenti e collaboratori, esprimono al Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e alla sua famiglia le commosse manifestazioni di profondo cordoglio per la prematura e dolorosa scomparsa di Alessandra Pederzoli. "Alessandra – ha dichiarato il Presidente Matteo Tiezzi - ha lasciato un profondo segno nella nostra comunità per le sue doti umane e per il valore professionale che l’ha contraddistinta. Una vita appassionata e ricca di valori che è terminata troppo presto lasciando nel dolore e nella costernazione quanti l’hanno conosciuta e apprezzata in questi anni. Siamo vicini a Giancarlo, alla sua famiglia, a quanti vivono questo triste giorno”.

Il direttivo dell’Associazione Stampa Modenese, per voce del suo presidente Pier Paolo Pedriali e a nome dei giornalisti tutti, si unisce al cordoglio della città per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e mamma di Emma. "Nel volume “Al volante della mia vita”, edito da Artioli editore nel 2022 Alessandra Pederzoli aveva raccontato la propria esperienza rivendicando ed esprimendo con tenacia i valori che accomunano la responsabilità civile alla professione giornalistica, dai valori del lavoro a quelli di cittadinanza e di genere". Ai colleghi del sindacato si unisce anche tutta la redazione di ModenaToday.

"Il Presidente, i consiglieri, i membri di Giunta, la Direzione ed il personale della Camera di Commercio partecipano addolorati al grave lutto ed esprimono vicinanza alla famiglia del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, ricordandone la figura professionale di commercialista, revisore e docente universitaria e l’impegno costantemente profuso in favore del sociale".

"La Fondazione Teatro Comunale di Modena si unisce al dolore per il grave lutto che colpisce il suo Presidente e Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. La direzione e i dipendenti del Teatro partecipano al dolore del loro Presidente Giancarlo Muzzarelli e della figlia Emma per la scomparsa tragica e prematura della moglie Alessandra Pederzoli. "Ricorderemo sempre con grande affetto Alessandra – dichiara il direttore Aldo Sisillo - per il suo entusiasmo per la vita anche nei momenti più difficili e per il suo amore per l'arte e la musica. La sua scomparsa ci addolora profondamente. Siamo vicini a Giancarlo, Emma e a tutta la famiglia in questo tragico momento".

"Partecipiamo al lutto del Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, e della città per la morte dell’amata Alessandra Pederzoli. La sua testimonianza di vita, la sua capacità di assumere il dolore con dignità umana e con cristiana fiducia, ha riempito le nostre vite. Siamo vicini al caro Gian Carlo, alla piccola Emma e a chi, con noi, piange per Alessandra". Così Mauro Rebecchi, presidente di Asp Charitas, nel ricordare la scomparsa di Alessandra Pederzoli.

"La Presidenza e la Direzione di Legacoop Estense partecipano commosse al grave lutto che ha colpito il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e si stringono a lui, a Emma e a tutti i famigliari in questo momento di grande dolore per la scomparsa di Alessandra".

"Lapam Confartigianato esprime profondo cordoglio al Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli per la scomparsa della moglie Alessandra Pederzoli, scomparsa a soli 48 anni dopo una lunga malattia. Al primo cittadino di Modena Gian Carlo Muzzarelli e alla figlia Emma le più sincere condoglianze da parte di tutta l’associazione. Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato, rivolge un pensiero al Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli in questo momento complicato."La perdita di una persona cara è sempre un accadimento difficile da affrontare. Siamo vicini al Sindaco in questi giorni così duri. A nome di tutta l’associazione voglio rivolgere a Gian Carlo e alla figlia Emma un caloroso abbraccio, che possa riempire solo un po’ l’enorme vuoto lasciato dalla triste dipartita".

Profondo cordoglio da parte di Confesercenti Modena: "In questo triste momento intendiamo esprimere a nome di tutta l'Associazione - dichiarano Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena e Marvj Rosselli, Direttore Provinciale - il nostro più sentito cordoglio al Sindaco e a tutta la sua famiglia per questa dolorosa perdita".

"Il Presidente Luca Borsari, il direttore Marco Zanni e tutto il Consiglio Direttivo di Coldiretti Modena, unendosi al lutto dell’intera comunità modenese, si stringono addolorati al Sindaco Giancarlo Muzzarelli, alla figlia Emma e a tutti i familiari per la scomparsa di Alessandra Pederzoli".

"U.Di.Con. Emilia-Romagna congiuntamente all'Udicon provinciale di Modena insieme a tutti i suoi dipendenti e volontari esprimono il più sentito cordoglio al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e alla sua famiglia per la dolorosa perdita della moglie Alessandra Pederzoli, stimata professionista e grande esempio di coraggio e tenacia per come ha affrontato in questi mesi la sua malattia. Siamo vicini al sindaco e alla figlia Emma per questa drammatica perdita".

“A Gian Carlo ci ha sempre unito una profonda e sincera condivisione dei valori della solidarietà e del volontariato come forza della propria comunità. A maggior ragione in questo momento di dolore, in cui tanta forza sarà necessaria, vogliamo trasmettere a lui e alla piccola Emma la vicinanza di tutti i donatori e le donatrici di sangue e plasma della regione, della provincia e del comune di Modena, insieme a tutti i dirigenti dell'associazione. Un abbraccio di vera solidarietà è quello che Avis in questa circostanza può donare, ma lo fa come sempre con il cuore e con autentica partecipazione”. Così i vertici regionali e provinciali di Avis.

"Il presidente Carlo Rivetti con la famiglia e tutto il Modena FC abbracciano con affetto Gian Carlo Muzzarelli e condividono con tutta la cittadinanza il ricordo della cara moglie Alessandra. Un forte abbraccio a Gian Carlo e Emma".

"Tutta Modena Volley esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandra Pederzoli, persona di enorme spessore umano, esempio di forza, tenacia, dignità e sensibilità. Alessandra ha convissuto con la malattia divenendo con gli anni un punto di riferimento per chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla o conoscerla. Una donna di “speranza e sorriso”, questo è stata Alessandra e questo resterà per tutti noi. Al marito Gian Carlo Muzzarelli, alla figlia Emma, alla famiglia e a tutte le persone che le volevano bene vanno le più sentite condoglianze e un enorme abbraccio".

"Tutta la società La Fratellanza 1874 piange la scomparsa di Alessandra Pederzoli, moglie e mamma, donna di enorme coraggio, forza e sensibilità. Al marito Gian Carlo Muzzarelli, alla figlia Emma, alla famiglia e a tutti coloro che le volevano bene, vanno le più sentite condoglianze da parte del Presidente Maurizio Borsari, dei dirigenti e degli atleti della Fratellanza".

"Tutto il Modena baseball si stringe in un profondo e commosso abbraccio al sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ed alla figlioletta Emma per la prematura scomparsa della amata moglie e mamma Alessandra Pederzoli esempio costante di forza, coraggio, e speranza. Claudio Campioli Presidente Modena Baseball&Softball".