Minnie e Topolino portano doni al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena

Minnie e Topolino sono entrati in corsia per portare giocattoli e altri doni ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Policlinico di Modena, nell’avvicinarsi delle festività pasquali. Questo grazie all’iniziativa di un piccolo imprenditore locale che tra lo scorso Natale e i primi mesi del 2024 ha organizzato una raccolta fondi coinvolgendo la propria clientela.

Ad attivare la catena di solidarietà è stato Domenico Raiola , titolare del salone di bellezza Landscape Barber di via Cesare Battisti a Modena, il quale assieme alla compagna Erika Diana ha assunto le sembianze dei più popolari personaggi del mondo Disney per consegnare la donazione, in una breve cerimonia che si è tenuta nel corso di questa settimana alla presenza del Direttore della Pediatria, Professor Lorenzo Iughetti , e della coordinatrice infermieristica Maria Cifuni , delle rappresentanti del reparto, della Scuola Ospedaliera e dello Spazio Incontro.