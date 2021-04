Contagi, 170 casi nel modenese. Sono 412 i pazienti ancora ricoverati

Numeri in lento e costante calo. Purtroppo non per i decessi che oggi sono 8

In provincia di Modena sono emersi oggi 171 nuovi positivi. Un calo rispetto a ieri, sia assoluto che percentuale, su 2.318 tamponi eseguiti. Fra i casi odierni 113 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 43 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 attraverso attraverso test pre-ricovero; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Campogalliano 1, Carpi 23, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 3, Cavezzo 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 5, Formigine 7, Maranello 4, Medolla 1, Mirandola 7, Modena 18, Montese 3, Nonantola 6, Novi 8, Pavullo 11, Polinago 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 9, San Prospero 1, Sassuolo 16, Savignano S/P 2, Serramazzoni 3, Sestola 2, Soliera 9, Spilamberto 1, Vignola 6. Fuori provincia 3.

Si registrano purtroppo 8 decessi inseriti nel bollettino regionale: una 83enne di Fiorano, una 74enne di Finale Emilia, un 76enne di Pavullo, un 89enne di Lama Mocogno, un 74enne di Maranello, un 63enne di Finale Emilia, una 90enne e un 82enne di Modena. Salgono a 1.656 le vittime sul nostro territorio.

Contenuti i ricoveri, che sono stati 10 nelle ultime ore. I posti letto occupati scendono a 412, 81 dei quali (stabili) in Terapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono 310 nuovi guariti, cifra che fa calare a 5.364 i casi attivi. Ad oggi i guariti complessivi sono 53.161, a fronte di 59.955 contagi accertati.

A ieri sono state somministrate complessivamente 181.813 dosi di vaccino, di cui 124.652 prime dosi e 57.161 seconde dosi.