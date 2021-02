Contagio in lenta crescita, 291 casi nel modenese

Oggi in provincia di Modena si contano 291 nuovi casi, a fronte di 2.507 tamponi. I testi sono stati eseguiti in numero elevato nonostante la giornata domenicale e questo ha permesso di far emergere un numero di casi in crescita rispetto ai giorni precedenti.

Sono 189 i sintomatici, mentre fra i 102 asintomatici 53 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 13 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 10 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 26 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni interessati: Bastiglia 2, Bomporto 4, Campogalliano 6, Carpi 19, Castelfranco E. 24, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 7, Cavezzo 1, Concordia 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 11, Formigine 12, Guiglia 7, Maranello 6, Marano 10, Medolla 3, Mirandola 9, Modena 63, Montefiorino 1, Nonantola 21, Novi 2, Pavullo 1, Prignano 2, Ravarino 3, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 3, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 5, Savignano S/P 11, Serramazzoni 6, Soliera 5, Spilamberto 8, Vignola 16. Fuori provincia 5.

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale: una 94enne e una 90enne di Castelfranco Emilia e un 80enne di Modena. Ad oggi si contano 1.251 decessi nella nostra provincia.

Salgono i posti letto occupati nelle strutture ospedaliere modenesi, che oggi hanno toccato quota 247, 50 dei quali relativi a pazienti in Terapia Intensiva/subintensiva. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 11 persone, una delle quali in condizioni più gravi.

Poche le guarigioni emerse ieri, solo 50, come tuttavia accade di consueto alla domenica, quando l'organizzazione dei tamponi è impostata prioritariamente alla verifica dei casi più certi di altri. Ad oggi i guariti complessivi sono 35.875 su 41.576 contagiati. Salgono a 4.356 i casi attivi.

Nella giornata di ieri – 14 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 78. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 44.223 dosi di vaccino, di cui 20.365 seconde dosi.