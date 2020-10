Contagi ancora in crescita a Modena: 140 positivi. Due i decessi

In provincia di Modena si contano oggi 140 nuovi positivi, ma la stragrane maggioranza (112) fortunatamente non presenta sintomi. Solo 28 persone, infatti, hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 104 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Sui 140 casi di oggi, 11 sono relativi all’ambito scolastico (studenti/operatori della scuola).

Sono due le persone ricoverate, mentre tutti le altre si trovano in isolamento domiciliare. I comuni di residenza sono: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 4, Castelfranco E. 11, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 1, Cavezzo 5, Concordia 2, Finale Emilia 10, Fiorano M. 1, Formigine 16, Guiglia 1, Maranello 3, Medolla 3, Mirandola 2, Modena 36, Nonantola 3, Palagano 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Prospero 3, Sassuolo 9, Savignano S/P 2, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 5.

Non residenti in provincia 4.

Si registrano purtroppo due decessi, per un totale che sale a 506 vittime. Si tratta di un uomo di 80 anni residente a Modena e di un donna 98enne residente a San Cesario sul Panaro.

Si registrano inoltre 19 nuovi guariti, ma i casi attivi salgono oltre quota 1.100.