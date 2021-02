Contagi, numeri stabili a Modena. Risalgono i casi attivi

Continuano a mantenersi stabili i nuovi contagi in provincia di Modena: nelle ultime ore se ne contano su 265, di cui 166 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 55 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 10 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 27 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. Nonostante la giornata domenicale, il numero di tamponi eseguiti si è mantenuto in alto (2.336)

Questi i comuni coinvolti: Bastiglia 2, Bomporto 4, Campogalliano 1, Camposanto 3, Carpi 14, astelfranco E. 10, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 8, Cavezzo 1, Finale Emilia 5, Fiorano M. 2, Formigine 7, Frassinoro 1, Guiglia 4, Maranello 6, Marano 2, Medolla 1, Mirandola 6, Modena 117, Nonantola 10, Pavullo 5, Ravarino 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 19, Savignano S/P 4, Serramazzoni 1, Soliera 2, Spilamberto 2. Vignola 16, Zocca 2. Fuori provincia 4.

Sagono a 1.224 i decessi in provincia, in virtù dei 5 segnalati nel bollettino odierno. Si tratta di una 92enne e due donne 88enne di Modena, un 92enne di Castelfranco Emilia e un 77enne di Carpi.

I ricoveri nell'ultima giornata sono stati 9, nessuno in condizioni critiche. I ricoverati (259) restano stabili.

Continua invece a rimanere bassa, come succede da ormai tre giorni, la cifra dei guariti, che oggi sono 63. I casi attivi risalgono quindi a 4.017.

Nella giornata di ieri – 7 febbraio – i vaccinati complessivi sono stati 593. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 40.253 dosi di vaccino, di cui 19.058 seconde dosi.