Crescono i tamponi eseguiti: 297 positivi in provincia. Costante il calo dei ricoverati

Dagli 80 casi di positività emersi ieri, si balza ai 297 di oggi. Un dato frutto di un numero di nuovo elevato di tamponi eseguiti: 3.620 quelli di ieri. La percentuale è comunque in calo.

Fra i nuovi positivi 164 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 98 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 9 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono risultati positivi a test pre-ricovero, per 23 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per ciascun comune: Bastiglia 1, Bomporto 1, Camposanto 2, Carpi 24, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 3, Cavezzo 1, Finale Emilia 8, Fiorano M. 6, Fiumalbo 3, Formigine 16, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 14, Medolla 1, Mirandola 6, Modena 94, Montecreto 1, Nonantola 5, Novi 8, Pavullo 8, Prignano 5, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 32, Serramazzoni 11, Sestola 1, Soliera 5, Vignola 15. Fuori provincia 10.

Ancora pesante il bilancio dei decessi, con 10 vittime inserite nel bollettino odierno. Si tratta di un 87enne di Prignano, un 80enne di Mirandola, un 63enne di Castelnuovo Rangone, un 92enne di Vignola, una 94enne di Castelvetro, una 80enne di Riolunato, una 66enne di Castelfranco Emilia, un 80enne, un 73enne e una 82enne di Modena. in totale sono 1.644 i decessi in provincia.

Si conferma la media dell'ultim periodo anche per i ricoveri, che sono stati 10 nelle ultime ore. Scendono ancora i ricoverati titali, che sono 464, di cui 80 in Terapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono 391 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 52.567. I casi attivi sono 5.313.

A ieri sono state somministrate complessivamente 174.719 dosi di vaccino, di cui 119.264 prime dosi e 55.455 seconde dosi.