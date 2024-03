Modifiche temporanee alla viabilità carpigiana: ecco dove e perchè

L’Amministrazione comunale informa che sono in corso o stanno per cominciare, in varie zone del territorio comunale, modifiche temporanee alla viabilità per esigenze diverse di soggetti pubblici e privati (manutenzione stradale, traslochi, lavori edili, potature) che comportano occupazione di suolo pubblico da parte delle società esecutrici. In alcuni casi si tratta della prosecuzione di attività – quindi modifiche viarie – già in essere, con rinnovo o proroga di precedenti autorizzazioni.

Qui di seguito un elenco delle principali, rimandando per i singoli provvedimenti alla rispettiva ordinanza sul sito www.comune.carpi.mo.it nella sezione dedicata “Modifiche temporanee della viabilità”.

Sospensione temporanea stalli di sosta

Fino a mercoledì 13 marzo, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in via C. Menotti, fronte civico 40 e 42, è istituito il divieto di sosta con rimozione e la soppressione di due stalli auto con parcometro, per nuovo allaccio fognario. Istituito anche il divieto di transito sul marciapiede.



Lunedì 18 marzo dalle 08:00 alle 13:00, in via G. Mazzali, è istituito per un trasloco il divieto di sosta con rimozione sullo stallo di sosta di fronte al civico 4 e divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato Ovest.

Altri lavori

Da venerdì 15 marzo a giovedì 16 maggio, dalle ore 00:00 alle 24:00, in via U. Sbrilanci al civico 13, è istituito il restringimento di carreggiata sul lato sud con divieto di transito ai pedoni sul marciapiede e spostamento, nelle immediate vicinanze, dello stallo riservato alle persone diversamente abili.

Camminata podistica città di Carpi

Domenica 17 marzo, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, in occasione della "Camminata Città di Carpi", organizzata dall'Atletica Cibeno, sarà sospesa la circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei podisti nella zona del quartiere Cibeno. In alcune strade, inoltre, saranno posizionati dei birilli per separare il transito dei podisti rispetto a quello degli altri veicoli.