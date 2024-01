L'argine del Secchia a Cavezzo setacciato dai volontari di Protezione Civile

Giornata di intenso lavoro, lo scorso 28 dicembre per i volontari della protezione civile impegnati nel monitoraggio degli argini, a Cavezzo. Dai sopralluoghi non sono emerse criticità.

Il monitoraggio arginale invernale rappresenta una delle attività più impegnative per il Gruppo di protezione civile. Al monitoraggio hanno preso parte oltre venti volontari, suddivisi in quattro squadre e con sempre il preziosissimo supporto dei coadiutori di MO A.T.C.1, un connubio importantissimo per ispezionare nel modo più minuzioso e scrupoloso possibile il tratto arginato di competenza.

L’attività viene svolta come prevenzione per constatare la salute del Nostro prezioso argine, individuare se vi sono tane di animali fossori, frane, smottamenti, infiltrazioni che possano creare eventuali problematiche significative, soprattutto in fase di piena. Nel corso del monitoraggio non è emersa alcuna criticità di rilievo. Concluso il monitoraggio i volontari compilano schede dedicate, dove vengono segnalate anomalie, per poi essere inoltrate all’ufficio tecnico, A.I.P.O e Regione, al fine di avere un quadro complessivo sull'asta del fiume Secchia. Durante il monitoraggio, dove è possibile i volontari svolgono anche attività di raccolta rifiuti, che vengono poi smaltiti negli appositi cassonetti.

"Il costante impegno del nostro gruppo di protezione civile consente di mantenere in sicurezza il fiume in una delle sue componenti più critiche, che sono le arginature. Effettuiamo tre controlli all’anno e abbiamo un monitoraggio continuo e costante da parte del gruppo di volontari" - afferma il vice sindaco Gianni Sgarbi con delega alla protezione civile - Grazie ai nostri volontari che mai si tirano indietro quando si parla di vigilanza attenta del territorio".