Scomparso Claudio Turrini, una vita tra impresa e passione per i motori

Claudio Turrini è scomparso all’età di 70 anni. Classe 1953, da sempre con la sua agenzia assicurativa ha fatto parte dell’attività sul territorio promossa da Lapam Confartigianato, spendendosi in prima persona per le logiche dell’associazione. Turrini era però molto conosciuto anche nel mondo del motorsport per la sua carriera da pilota: per molto anni ha infatti coltivato con buon successo questa sua passione, ottenendo anche ottimi risultati nell'ambito del Ferrari Challenge,

«Una persona conosciuta e stimata, che lascia un grande vuoto in tutta la cittadina di Castelfranco Emilia. Ci stringiamo al dolore dei familiari e di tutti quelli che lo conoscevano», le parole di Mattia Monduzzi Donazzi, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Castelfranco Emilia.

«Tutti a Castelfranco lo ricordano con grande affetto – afferma il Segretario Generale Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi –. L’associazione perde uno dei pilastri, ma il suo impegno per la promozione del territorio e come imprenditore rappresentano un modello da seguire anche per le giovani generazioni».

Tutta l’associazione esprime profondo cordoglio e porge le più sentite condoglianze ai familiari.