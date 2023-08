All'ex "MaTa" arriva temporaneamente il Museo delle Macchine del Corni

Ricordate il MaTa, lo spazio espositivo che il Comune inaugurò nel 2015 all'ex Manifattura Tabacchi? Una meteora del panorama culturale modenese, di cui purtroppo oggi non resta quasi memoria. Ebbene, gli spazi che furono del MaTa torneranno a riempirsi, anche se in modo del tutto transitorio e temporaneo. Non un nuovo museo, ma una soluzione di ripiego per lo stoccaggio di materiali. Il Comune ha infatti stipulato un contratto di comodato d'uso con CDP Immobiliare, proprietaria dello stabile, che metterà a disposizione i locali di viale Monte Kosica con funzione di magazzino.

L'esigenza deriva dai lavori di consolidamento sismico in partenza presso l'istituto "Corni" di largo Moro. Un intervento da 2,8 milioni che comporterà lo svuotamento dell'immobile. Non solo le classi dovranno fare lezioni in altre sedi, ma anche il "Museo delle Macchine" dell'Associazione Amici del Corni dovrà smobilitare. Nelle stanze del museo-laboratorio sono conservati numerosi oggetti e macchinari del passato che erano destinati alla rottamazione perché ormai obsoleti per le industrie e le officine, ma che sono stati recuperati da ex alunni ed ex docenti per essere rimessi in funzione come testimonianza diretta e documento storico dello sviluppo industriale modenese dall’ottocento sino agli anni cinquanta.

La Provincia di Modena, proprietaria degli spazi, non è tuttavia riuscita a trovare una nuova collocazione per il materiale museale. Qui è arrivato il "soccorso" del Comune, anche in virtù di una convenzione del 2016 con l'associazione. L'Amministrazione ha quindi deciso di riesumare i vecchi spazi, da tempo vuoti e sfitti, con il consenso di CDP. E' stato sottoscritto un comodato d'uso modale, della durata di un anno: il Comune per spese condominiali dovrà pagare circa 9.800 euro, ma non corrisponderà un affitto vero e proprio.

La soluzione, per quanto positiva per il patrimonio museale dello storico istituto modenese, riaccende il rammarico per il mancato completamento del progetto di recupero della Manifattura, dove la quasi totalità degli spazi è ancora vuota, compresi quelli degli alloggi privati, la cui vendita non ha mai riscosso particolare successo e che per è stata recentemente bloccata da questioni di natura legale. Intanto si attene il reperimento dei fondi per la realizzazione della Cittadella della Giustizia, con il recupero dell'edificio che completerebbe il restauro del comparto.