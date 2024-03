Alla Neonatologia del Policlinico quasi 60mila euro grazie a Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest ha raccolto 59.000 euro per Pollicino – Associazione per il Sostegno della Neonatologia del Policlinico che consentirà l’acquisto di un respiratore per la Terapia Intensiva Neonatale, un sofisticato sistema di sostegno per migliorare in modo sostanziale la respirazione dei piccoli e piccolissimi pazienti. L’Assegno è stato virtualmente consegnato ai vertici dell’Associazione e del Policlinico in una piccola cerimonia che si è tenuta nell’atrio antistante la Neonatologia (al VII piano) dove, il 24 novembre scorso, l’iniziativa era stata presentata ai modenesi.

La donazione è frutto del progetto “Una collezione da favola” realizzato nel periodo natalizio in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader dell'home decor. Il progetto ha consentito, dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023, ai clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potessero collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche, ideali da utilizzare per la decorazione come addobbi per l'albero di Natale, segnaposto per tavola oppure chiudi pacco.

“La Neonatologia del Policlinico è una struttura importante della Sanità modenese, centro HUB per il parto difficile – ha commentato Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’AOU di Modena – quindi per noi è importante riuscire a mantenere aggiornate le nostre apparecchiature che sono un supporto importante per l’attività del reparto. Ringrazio quindi CONAD per l’opportunità e tutti coloro che hanno donato per la sensibilità dimostrata”.

“Tutta la mia ammirazione alla generosità dei cittadini, all’impegno dell’Associazione Pollicino ed alla disponibilità di Conad Nord Ovest e Egan – si è complimentato il prof. Michele Zoli, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia UNIMORE – la cui associazione in questa iniziativa porterà al potenziamento della neonatologia dell’AOU di Modena, una struttura assistenziale che da sempre unisce competenze sofisticate, alta professionalità e profonda sensibilità umana e sociale”.

“L’UOC di Neonatologia rappresenta una delle aree di eccellenza del nostro Dipartimento - afferma il prof. Lorenzo Iughetti – Direttore del Dipartimento Materno – Infantile – e questa nuova apparecchiatura, frutto della generosità dei modenesi, contribuirà a implementarne le capacità assistenziali”

“Il respiratore che verrà acquistato con la generosa donazione di Conad – ha aggiunto il prof. Alberto Berardi, Direttore della Neonatologia – è un presidio all’avanguardia, di cui sono dotati pochissimi centri in Italia; esso è fondamentale per migliorare la ventilazione assistita dei neonati, specie quelli pretermine”

"Pollicino, associazione no profit per il progresso della Neonatologia a Modena è felice di ringraziare Conad per questa generosa donazione - ha commentato l’Ing. Silvia Guerrieri, Vice-Presidente di Pollicino - che testimonia l'interesse del mondo cittadino e dei dirigenti di Conad per questa iniziativa. Siamo orgogliosi di testimoniare che il reparto di Neonatologia e terapia intensiva neonatale di Modena, il più grosso reparto della regione Emilia Romagna, si avvale di apparecchiature d'avanguardia e di una equipe sanitaria molto qualificata, grazie al lavoro dei professionisti e all'attenzione della Direzione dell'Azienda Policiclico universitaria di Modena ; fondamentale è altresì , il contributo dei nostri concittadini che ogni giorno dimostrano di avere a cuore la sorte dei più fragili fra i nuovo-nati , i piccoli prematuri , accolti e seguiti amorevolmente insieme ai loro genitori nel reparto di terapia intensiva Neonatale. Ancora grazie a Conad”.

L’Associazione Pollicino

L’Associazione Pollicino nasce nel 1993, su iniziativa di alcuni genitori e del personale di Neonatologia, per favorire tutte le iniziative che promuovono il benessere del neonato pretermine e della sua famiglia. La principale attività consiste nell’assistenza di carattere morale, psicologico e materiale ai genitori e ai famigliari dei neonati ricoverati in neonatologia. Grazie all’Associazione si sono inoltre conseguite importanti conquiste come il rinforzo del personale infermieristico nel reparto di Neonatologia, il finanziamento della ricerca, l’acquisto di nuove attrezzature per il reparto, l’aggiornamento del personale in centri italiani ed esteri.

Il Progetto di GOOFi by Egan di Conad

Grazie al prezioso contributo e alla generosità dei clienti, per ogni premio distribuito sono stati devoluti 50 centesimi a favore di otto ospedali presenti nelle Regioni in cui opera la Cooperativa per finanziare progetti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile. Tra queste c’è l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per la quale, grazie all’Associazione Pollicino, potrà acquistare sofisticato sistema di sostegno per migliorare in modo sostanziale la respirazione dei piccoli e piccolissimi pazienti, riducendo alcuni effetti indesiderati dei normali apparecchi ora in uso.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto di Conad avviato a livello nazionale a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici: negli ultimi due anni Conad e le Cooperative hanno devoluto 4,1 milioni di euro in questo ambito, dando un sostegno importante a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. Oltre alla Neonatologia modenese, saranno l’Istituto Gaslini di Genova, il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, l’Ospedale Beauregard di Aosta e l’Ospedale Santo Stefano di Prato.