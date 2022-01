Emergenza Covid, l’Ausl di Modena attiva un nuovo numero verde

Nuovo recapito per il call center dedicato all’emergenza Coronavirus. Sarà attivo da oggi, mercoledì 26 gennaio, il numero verde 800 909041 attraverso il quale i cittadini potranno segnalare eventuali difficoltà rispetto alla propria situazione di isolamento. Il nuovo recapito prenderà il posto del numero 059 3963663 (che è stato reindirizzato al nuovo numero): il cambio di numerazione risponde all’esigenza di ridare piena operatività a tutti gli altri servizi telefonici dell’Azienda USL di Modena afferenti alla sede del Dipartimento di sanità pubblica che, a causa del numero elevatissimo di chiamate, divenivano irraggiungibili per il consumo di tutte le linee aziendali.

Si invita la cittadinanza a rivolgersi al numero verde solo in caso di effettiva necessità relativa alla mancata presa in carico o alla mancata ricezione di documenti.

Per necessità informative invece si invitano i cittadini a ricorrere in primo luogo al sito, dove sono raccolte tutte le informazioni in una sezione dedicata all’emergenza Coronavirus disponibile all’indirizzo www.ausl.mo.it/coronavirus, dove sono riportate in maniera dettagliata tutte le notizie sulle durate di isolamento e quarantena previste dalle normative e sulle misure in vigore. Per le informazioni sui casi di positività nelle scuole è possibile consultare sempre il sito dell’azienda USL all’indirizzo www.ausl.mo.it/coronavirus- scuola .

Per avere dettagli sui rientri dall’estero è possibile collegarsi alla pagina www.ausl.mo.it/rientroestero

Si ricorda ai cittadini che in caso di sintomi non bisogna recarsi né in farmacia né in ospedale, ma contattare immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra.