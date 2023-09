Autobus e corriere, torna l'orario scolastico da venerdì 15 settembre

Dal 15 settembre torna in vigore l’orario scolastico del trasporto pubblico per i servizi urbani di Modena, Carpi e Sassuolo e per il servizio extraurbano. Contestualmente, sono previsti alcuni potenziamenti al servizio extraurbano per l’area di Castelfranco, legati all’attivazione della nuova succursale dell’Istituto Spallanzani a Manzolino.

Dal 15 settembre entreranno in vigore anche alcune modifiche temporanee alle linee extraurbane 731 e 740 per l’interruzione alla viabilità all’altezza di Paganine, legata al cantiere di Autostrade per l’Italia per la realizzazione della Complanarina.

Aumentano gli studenti, servizio potenziato

Sono 35.886 gli studenti iscritti agli Istituti superiori modenesi per l’anno scolastico 2023/24, con un incremento complessivo di 774 alunni rispetto all’anno precedente. Anche quest’anno, grazie alle risorse aggiuntive stanziate strutturalmente dalla Regione Emilia-Romagna a partire dall’anno scolastico 2021/22, il servizio viene potenziato sulle direttrici extraurbane a maggiore frequentazione dirette ai Poli scolastici di Modena, Carpi, Sassuolo, Vignola, Mirandola e Finale Emilia. Si tratta di rinforzi sulle corse esistenti, che in collaborazione con SETA potranno essere soggetti a modifiche, in relazione ai rilevamenti puntuali della domanda che saranno effettuati dal primo giorno di scuola sia da aMo che da SETA.

Castelfranco: più corse dirette allo Spallanzani

Per consentire agli studenti di raggiungere le nuove aule dell’Istituto Spallanzani (situate presso l’edificio che ospitava l’ex scuola media Marconi a Manzolino), aMo, in accordo con la Provincia di Modena, SETA ed il Comune di Castelfranco, hanno istituito nuove corse della linea 750 e modificato alcuni collegamenti della linea 760. Inoltre, in collaborazione con l’Agenzia per la mobilità di Ferrara e Tper, sono state modificate le corse della linea 531 Castelfranco/San Giovanni in Persiceto inserendo il transito per Manzolino.

Paganine: modifiche alle linee 731-740

Dal 18 settembre alcune corse delle linee 740 e 731 saranno deviate all’interno dell’abitato di Paganine, per consentire a studenti e residenti della frazione ed ai lavoratori della zona di utilizzare il trasporto pubblico nonostante l’interruzione del cavalcavia San Lorenzo. Dal 20 settembre le deviazioni saranno attivate anche su via Gherbella/Stabilimento Gran Terre. Le modifiche saranno sperimentali e legate alla durata del cantiere di Autostrade per l’Italia. Nei primi giorni di attivazione verranno svolti controlli specifici da parte di SETA e di aMo sulle corse interessate, per valutare la calibratura ottimale degli orari, in virtù dei nuovi percorsi e della eventuale maggior congestione della viabilità ordinaria che si potrebbe verificare.

Monitoraggio costante del servizio

L’orario scolastico extraurbano dei bus - come tutti gli anni - è stato oggetto di alcuni incontri, coordinati dalla Provincia, tra i rappresentanti di aMo, degli Enti locali e dei dirigenti degli Istituti scolastici superiori per pianificare nel modo più efficiente il servizio di trasporto destinato agli studenti, ed armonizzarlo con il calendario condiviso dalla maggior parte delle scuole. Nell'ambito di questi incontri, in virtù della decisione della quasi totalità degli Istituti scolastici della provincia di sospendere le lezioni nel giorno di sabato 9 dicembre, è stato deciso di prevedere in quella giornata il servizio di vacanza scolastica extraurbano.

La pianificazione del servizio invernale è stata predisposta in funzione degli orari definitivi di lezione comunicati dagli istituti scolastici. Nel primo mese di lezione gli orari di entrata ed uscita degli studenti saranno provvisori: si potrebbero quindi determinare temporanei disallineamenti fra l'orario di inizio e fine delle lezioni e gli orari programmati delle corse. Eventuali disagi in tal senso sono quindi destinati con gradualità a risolversi con l'adozione dell'orario definitivo delle lezioni in tutti gli istituti di istruzione, ed in tal senso si chiede la collaborazione di tutte le parti interessate per arrivare a definire le migliori soluzioni.

SETA ed aMo saranno impegnate in un attento e puntuale monitoraggio del servizio erogato, in particolare nelle prime settimane di lezione, per verificare l’efficacia degli accordi presi, e di conseguenza valutare eventuali adeguamenti, dove possibile.