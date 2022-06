Spilamberto, oltre 1600 partecipanti al 56° Palio di San Giovanni

Appuntamento con la tradizione domenica 26 giugno a Spilamberto quando verrà premiato il migliore aceto balsamico tradizionale tra i 1.636 partecipanti del territorio modenese.Nei mesi scorsi i partecipanti hanno consegnato il loro campione di Balsamico Tradizionale presso la Consorteria di Spilamberto per contendersi il 56° Palio di San Giovanni e i "tavoli di assaggio” sono stati virtuali: Maestri e Assaggiatori hanno operato infatti in smart working, valutando a casa propria oltre 16.000 provette ricavate dai campioni consegnati e comunicando i punteggi attraverso una piattaforma creata appositamente. La premiazione, aperta a tutti, torna finalmente in Piazza Rangoni

"Sarà una sfida durissima, fino all'ultimo assaggio. E soprattutto una sfida sempre più coinvolgente e partecipata: se non suonasse male direi che il Palio sta diventando…virale. Basti pensare che ben 1.636 famiglie di Modena e provincia ci hanno portato la bottiglietta con il campione prelevato dalle loro batterie - sottolinea il Gran Maestro Maurizio Fini - Sono quasi 150 in più rispetto allo scorso anno: è un risultato straordinario, una vera e propria dichiarazione d'amore verso questo prodotto d'eccellenza, ma anche un attestato di fiducia alla Consorteria".

E la Consorteria ricambia i partecipanti con un mastodontico lavoro organizzativo che precede la premiazione del migliore: già da un paio d'anni, infatti, l'emergenza sanitaria ha reso impossibile radunare associati e appassionati per procedere agli assaggi nel modo tradizionale, e così l'associazione se ne è inventata uno alternativo interamente digitale, forse persino più efficace del precedente. I numeri rendono bene l'idea: 16mila sono le provette in cui sono stati suddivisi i campioni delle acetaie partecipanti, 800 le ore di lavoro ad oggi, 280 addetti all'opera tra Maestri, Assaggiatori e Allievi, uno staff operativo di 40 volontari senior - battezzati "la compagnia della provetta" - che si occupa, tra l'altro, delle consegne a domicilio dei campioni per gli assaggi - affiancato da 6 volontari junior, il "tablet team", dedicati al supporto informatico.

La tecnologia ha, infatti, un ruolo fondamentale per la riuscita del rinnovato Palio "virtuale": tutte le fasi di valutazione degli aceti avvengono da casa grazie a una nuova piattaforma digitale, utilizzabile tramite pc o tablet. Gli assaggiatori possono così completare tutte le fasi di valutazioni in autonomia, potendo comunque contare sull'assistenza continua da remoto. Proprio in questi giorni in Consorteria ferve l'elaborazione dei dati che porterà poi a individuare i semifinalisti: vengono raccolte tutte le singole valutazioni degli assaggiatori, proprio come sarebbe avvenuto con le classiche sedute che tradizionalmente hanno accompagnato questo evento. I dati già inseriti nel sistema consentono inoltre di accorciare anche la verifica dei risultati, semplificando ulteriormente il lavoro dei volontari.

"Questi ultimi tre anni sono stati particolarmente impegnativi, è cambiato il mondo intero e un'associazione tradizionalista come la nostra ha dovuto affrontare un vero e proprio tsunami: la strada tracciata - fatta di incontri, tavoli di assaggio, partecipatissime serate di degustazione - improvvisamente non esisteva più. Abbiamo dovuto inventare e tracciare percorsi nuovi per portare avanti il nostro lavoro e continuare a valorizzare la cultura del Balsamico Tradizionale. E allora, grazie alla tecnologia, sono nati gli "assaggi a domicilio", i tavoli virtuali, un software ad hoc per caricare le valutazioni. Però questa scossa è stata utile: il cambiamento è entrato nel nostro DNA e ora non ci spaventa più nulla" conclude il Gran Maestro. Il 56° Palio si svolgerà domenica 26 giugno a partire dalle 19 in piazzale Rangoni a Spilamberto, nello spazio antistante la Rocca. Per chi non riuscisse a essere presente , la cerimonia di consegna dei premi - che si svolgerà nella massima sicurezza - verrà registrata da TRC e trasmessa nei giorni successivi sui canali 11 e 15 del digitale terrestre, e sul canale 518 di SKY.