Retromarcia sul parcheggio dell'ex Amcm, la sosta festiva e notturna diventa gratuita

Da sabato 16 dicembre al parcheggio seminterrato del Parco della Creatività (ex Amcm) a Modena è possibile sostare gratuitamente di notte, in pausa pranzo e nei giorni festivi, mentre negli altri orari, per lasciare la macchina nella struttura il costo si riduce a 70 centesimi di euro all’ora.

La Giunta comunale, nella seduta di oggi, venerdì 15 dicembre, infatti, su proposta dell'assessora alla Mobilità Alessandra Filippi, ha deliberato di uniformare alla zona tariffaria “Margini esterni” anche la sosta nel parcheggio del Parco della Creatività, così come già previsto per i parcheggi a raso del comparto. Il provvedimento sarà applicato per un periodo transitorio, in attesa del completamento del comparto, periodo stimato in 18 mesi, in risposta alla richiesta pervenute dai residenti di posti auto maggiormente accessibili. L’iniziativa si aggiunge agli altri interventi previsti per garantire la sicurezza nell’area, soprattutto in questa fase in cui è presente il cantiere delle aree private del comparto.

Nel dettaglio, invece della precedente tariffa equiparata al Parcheggio del centro (1,40 euro dalle 8 alle 20 e 0,50 euro dalle 20 alle 8), così come per tutta la zona “Margini esterni”, la sosta in struttura sarà a pagamento a 0,70 euro all’ora dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 20, mentre sarà gratuita tra le 13 e le 14.30 e dalle 20 alle 8, oltre che nei giorni festivi.