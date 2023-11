Passerella ciclopedonale accanto al cavalcavia Mazzoni, servono 3,7 milioni 

Un collegamento sicuro per bici e pedoni, per poter superare la ferrovia senza "avventurarsi" sul cavalcavia Mazzoni, oggi sicuramente rischioso per chi non viaggia in auto. L’ipotesi allo studio prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul lato est del cavalcavia (viale Guido Mazzoni) e una nuova apertura ciclopedonale sotto il cavalcavia a fianco di via Levi Montalcini-Nonantolana, nei pressi del parcheggio Darsena.

L’intervento, la cui ipotesi preliminare di costo è di 3,5 milioni di euro, è subordinato alla verifica dell’interesse culturale che verrà effettuata dal Comune, su richiesta della Soprintendenza, in quanto l’infrastruttura del cavalcavia Mazzoni è stata realizzata da oltre 70 anni.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è al centro della seduta di lunedì 27 novembre dei Consigli del Quartieri 1 – Centro storico e Quartiere 2 – Crocetta, San Lazzaro e Modena est del Comune di Modena, programmata per le ore 20.45 con modalità online da remoto. Nell’occasione, infatti, viene illustrato il progetto alle due assemblee territoriali, riunite in maniera congiunta; partecipano alla seduta, in collegamento da remoto, anche l’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi e tecnici comunali dell’Ufficio mobilità.

Nell’area del parcheggio Darsena, nell’ambito dell’intervento in corso di realizzazione per la ciclabile Nonantolana finanziato con fondi Pnrr, sono invece di prossima attuazione opere di parziale desigillazione con l’inserimento di nuove alberature e aiuole, oltre che nuove riconnessioni e attraversamenti ciclabili e pedonali verso la dorsale strada Canaletto e tra la dorsale Nonantolana e la dorsale Strada Canaletto.