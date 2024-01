Progetti di riqualificazione urbana del centro di Vignola, vincono tre architette romane

Sono tre professioniste romane - le architette Lorenza Bartolazzi, Claudia Clementini e Martina Ruggieri – le vincitrici del concorso di progettazione per l’area centrale della città promosso dal Comune di Vignola. Al concorso, bandito nel febbraio 2023, avevano partecipato architetti e ingegneri provenienti da tutta Italia.

I primi cinque progetti selezionati dalla Commissione hanno avuto accesso, in settembre, alla seconda fase della gara: ora con la proclamazione della graduatoria finale sono stati resi pubblici anche i nominativi dei professionisti i cui progetti hanno ottenuto i punteggi più alti. Alle spalle delle vincitrici, quindi, al secondo posto troviamo un altro raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dal modenese Antonio Piergianni (con Chiara Ferrari, Federico Rolli, Francesca Anna Baghino, Marcello Pagani e Giuseppina Ciccone), al terzo posto la modenese Maria Luisa Cappelli, al quarto la veronese Caterina Gerolimetto e al quinto posto la reggiana Elena Guidetti.

Nel 2021, l’Amministrazione di Vignola era riuscita a intercettare un finanziamento di oltre 98mila euro dal Fondo per la progettazione territoriale finalizzato allo svolgimento di un concorso di progettazione per l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione dell’area centrale della città. Entro il termine previsto sono arrivati 12 progetti, di questi, secondo regolamento, sono passati alla seconda fase del procedimento i 5 progetti giudicati migliori da un’apposita Commissione di esperti presieduta dall’architetto Fabrizio Toppetti e composta dall’architetta Anna Allesina, dall’ingegniere Gabriele Giacobazzi, dall’architetto Giovanni Cerfogli, responsabile unico del procedimento, e dall’architetta Serena Bergamini, responsabile del Servizio Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Ambiente e Suap del Comune di Vignola. Come previsto dal bando, il primo classificato ha avuto un premio di 35mila euro, il secondo di 10mila euro, il terzo di 7mila euro, il quarto e il quinto di 4mila euro ciascuno.

Ora le progettiste vincitrici del concorso hanno tempo fino al 3 marzo per consegnare all’Amministrazione di Vignola il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che diverrà di proprietà del Comune.

“Da quel momento – spiega l’assessore all’Urbanistica e al Centro storico Niccolò Pesci – potremo cominciare a proporre il progetto a diverse fonti di finanziamento regionali, statali ed europee. Il progetto vincitore, infatti, valorizza ed esalta le bellezze architettoniche e naturali dell’area centrale di Vignola, individuando soluzioni innovative e di ampio respiro. Non appena ci sarà consegnato il progetto di fattibilità potremo renderlo pubblico nei suoi particolari. Colgo intanto l’occasione – conclude Pesci - per congratularmi con tutti i partecipanti al Concorso per l’ottimo livello degli elaborati presentati e per ringraziare l’architetto Cerfogli e tutti i professionisti componenti della Commissione giudicatrice per l’impegnativo lavoro svolto in questi mesi. Questo era il primo ed indispensabile passo per cominciare a progettare la Vignola del futuro, un centro città a misura di residenti e visitatori”.