C'è un progetto per il recupero dell'ex ghiacciaia accanti al Mef, sarà un albergo

“La rigenerazione della città passa anche dai tanti progetti di privati che, stimolati dall’iniziativa pubblica, contribuiscono a dare più valore e bellezza a Modena”. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli commenta così l’intervento in programma in via Soli, a pochi passi dal Museo Casa Natale Enzo Ferrari, dove l’imprenditore Franco Iorio ha acquisito l’edificio ex Magazzini frigoriferi generali e, con Innovative Solutions, ha sviluppato un progetto di riqualificazione per realizzarvi una struttura di ospitalità turistica.

Iorio è il numero uno di Cpc, azienda con sede alla Sacca impegnata in un imponente progetto di riqualificazione urbanistica e in rapporti molto stretti con l'Amministrazione Muzzarelli.. L'imprenditore, illustrando il progetto al sindaco ha sottolineato il respiro internazionale della riqualificazione, che offrirà camere e servizi per turisti e visitatori nei 2 mila metri quadri dell’edificio, caratterizzato dalla torre che si affaccia sull’iconica copertura del Museo,

“Ê un luogo identitario – sottolinea il sindaco - che è importante venga recuperato dopo oltre vent’anni di abbandono, anche attraverso una conservazione interpretativa degli elementi caratteristici della sua architettura protoindustriale che, come hanno spiegato i progettisti, verranno posti in dialogo con la modernità del Museo. La nuova struttura arricchirà l'offerta dei servizi turistici di qualità con cui Modena si presenta sullo scenario internazionale. Ringrazio gli imprenditori – conclude Muzzarelli - che con la loro attività creano sviluppo e lavoro contribuendo anche alla rigenerazione della città”.