Il Punto prelievi di Mirandola ritorna all’ex Aquaragia: da lunedì 17 ottobre l’attività verrà infatti svolta negli spazi dell’edificio di via Dorando Pietri, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Mirandola, già utilizzato in passato come sede del Punto prelievi e attualmente ancora sede del Punto Vaccinale.

Il trasloco, che avverrà nel corso del weekend precedente all’avvio dell’attività e che quindi determinerà la chiusura del punto prelievi per la sola giornata di sabato 15 ottobre, è dovuto all’avvio dei lavori di ristrutturazione del Punto prelievi presso l’Ospedale Santa Maria Bianca: superata la fase emergenziale della pandemia, che ne aveva causato la sospensione, l’intervento può essere realizzato, con il rifacimento completo di diversi locali, tra cui accettazione, sale d’attesa, sale prelievo e servizi igienici attigui.

Dal 17 ottobre e fino al termine dei lavori e conseguente riconsegna degli spazi, la sede del Punto prelievi di Mirandola sarà all’ex Aquaragia di via Pietri: i cittadini già in possesso di una prenotazione con appuntamento in una data successiva al 17 ottobre saranno avvisati tramite SMS del cambio di sede.

Alcune prestazioni (come i prelievi tempo-dipendenti) verranno ancora erogate presso l’Ospedale, via Fogazzaro 6.

Si consiglia pertanto di leggere attentamente il foglio di prenotazione degli esami, dove è indicata la corretta sede in cui presentarsi.

Al fine di non gravare su via Pietri e via Nuvolari, già interessate da elevati flussi di traffico per le scuole, si invitano i cittadini a utilizzare i parcheggi posti in via 29 Maggio a fianco della biblioteca Eugenio Garen e palestra Weisz, da dove, attraverso un breve percorso pedonale di 150 metri, è possibile raggiungere l’ingresso del punto prelievi.