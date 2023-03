Torna la Raccolta alimentare Conad in collaborazione con gli Empori solidali modenesi

Sabato 11 marzo 2023 torna la raccolta alimentare a favore degli empori solidali modenesi in collaborazione con Conad, appuntamento che si ripresenta dopo tre anni segnati dalle difficoltà legate alla pandemia, alla crisi energetica e al caro prezzi per cercare di dare un aiuto concreto agli empori solidali della provincia di Modena, presidio contro la povertà per circa 900 famiglie del territorio e non solo. Da più di un anno, infatti, a causa dello scoppio della guerra, si è sommato anche l’impegno a favore delle famiglie ucraine accolte nel territorio modenese.

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei soci Conad, la raccolta alimentare si svolgerà in maniera capillare a Modena e provincia, coprendo ben 17 punti vendita. I beni raccolti sono destinati agli empori solidali Portobello di Modena, Il Melograno di Sassuolo, Il Pane e le Rose di Soliera, Eko Market Solidale Unione Terre di Castelli, Cortile Solidale di Medolla, Ohana Digital Market nel territorio del Frignano e Cibùm di Carpi.

I volontari consegneranno ai clienti una lista dei prodotti particolarmente necessari in questo periodo e una borsa da riempire; i prodotti richiesti sono: olio di oliva e di semi, latte a lunga conservazione, pasta e riso, prodotti per l’igiene personale e della casa, prodotti in scatola (tonno, legumi etc).

Questi i punti vendita Conad coinvolti nell’iniziativa:

Baggiovara - Via Settembrini 201

Carpi - Via Carlo Marx 99

Castelnuovo Rangone - Via Zanasi 26

Castelvetro - Via Sinistra Guerro 24

Fiorano Modenese - Piazza Falcone e Borsellino 30/31

Limidi di Soliera - Via Limidi 1100

Maranello - Piazza Unità d’Italia 2

Marano sul Panaro - Via Rodari 160

Medolla - Via Genova 6

Modena - Via Pignedoli 60

Modena - Via Morane 500

Montale – Via Primo Levi 7/A

Pavullo - Via Minelli 5

Sassuolo - Via Bologna 16

Savignano sul Panaro - Via Doccia 124

Vignola - Via Resistenza 833

Vignola - Via Caruso 63

Gli empori solidali sono progetti di comunità che coinvolgono associazioni, istituzioni, aziende e cittadini, nati per rispondere alle esigenze delle persone in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Sono simili a supermercati, dove i beneficiari, selezionati dai servizi sociali, possono scegliere prodotti di prima necessità, pagando con un budget di punti proporzionato alle dimensioni della famiglia. La gestione è affidata interamente a volontari.

Al loro interno, le persone trovano inoltre consulenze gratuite sulla gestione del budget familiare, acquisendo così gli strumenti utili a migliorare la propria situazione, mantenendosi attive anche in un periodo di difficoltà.

Gli empori ricevono prodotti alimentari sia grazie alle raccolte nei supermercati, sia con le donazioni da parte delle aziende e raccolgono inoltre denaro per affrontare le spese di gestione. È possibile sostenere il loro operato tramite il Centro Servizi Volontariato con un bonifico intestato a: Csv Terre Estensi Odv Iban IT 51 R 02008 12930 000003377440 - Unicredit sede Piazza Grande Modena Causale: “Donazione Rete Provinciale Empori”. Tutte le donazioni effettuate a Csv Terre Estensi Odv a mezzo carta di credito e bonifico bancario sono detraibili (D.P.R. 917/1986) o deducibili (L. 80/2005) fiscalmente.