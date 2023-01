Riapre dopo la riqualificazione la scuola dell’infanzia ‘Aquilone’ a Fiorano

Lunedì 9 gennaio ritornano i bambini nella scuola dell’infanzia Aquilone, in via Gramsci n. 36, in centro a Fiorano Modenese.

Sabato 14 gennaio alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione dell’edificio riqualificato, con taglio del nastro alla presenza del Sindaco, tutti i cittadini sono invitati.

“Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, riusciamo a dotarci di una nuova scuola quasi interamente ricostruita, più efficiente e più sicura, ma soprattutto dotata di tutti gli spazi e gli strumenti innovativi, idonei allo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei nostri bambini; e la soddisfazione è ancor più grande in questo momento, perché a breve partirà il cantiere per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Spezzano.” - sottolinea l’assessore alle Politiche educativo-scolastiche del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani.

La riapertura segna il termine del collaudo dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che hanno interessato la struttura lo scorso anno. Oltra alla sismica, è stato realizzato l’isolamento termico a cappotto delle pareti esterne e si è proceduto alla sostituzione dei serramenti esteriori, per garantire sicurezza e comfort ad alunni e personale della scuola, perseguendo l’obiettivo del contenimento dei consumi. Sono stati fatti anche adeguamenti all’impianto antincendio, all’impianto elettrico e a quello elettrico speciale.

Il costo dell’intervento, circa 555.000 euro totali, è stato finanziato per l’80% con contributi regionali e statali.

Durante questo periodo di vacanza sono state eseguite le pulizie della scuola e il riordino di arredi e materiali, per garantire ai bambini un ritorno sereno e confortevole nella loro scuola.